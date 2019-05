Neue Schießanlagen: Feuer frei für die Polizei

Berlin. Man konnte sie nicht sehen, und wie gefährlich sie waren, konnte man auch nicht riechen. Doch sie waren da, die giftigen Dämpfe, und sie fanden ihren Weg in den menschlichen Körper. Reizhusten, Kratzen in der Lunge, gerötete Augen: Die Liste der Beschwerden, über die vor allem Schießtrainer und Mitglieder von Spezialeinheiten klagten, ist lang. Doch trainieren mussten die Polizisten trotzdem, und so gingen sie trotz der Beschwerden und trotz der defekten Lüftungstechnik in den Anlagen Jahr für Jahr und Tag für Tag immer wieder auf die Schießbahnen – und atmeten immer mehr Schadstoffe ein.

Ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft

Vier Jahre und etliche Krankheits- und sogar einige Todesfälle später können die Schusswaffenträger der Berliner Polizei darauf hoffen, unter die sogenannte Schießstandaffäre zwar keinen Schlussstrich ziehen, aber dennoch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen zu können. Denn auf dem Gelände der Polizeiakademie in Ruhleben legten Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag den Grundstein für ein neues Einsatztrainingszentrum.

Innensenator Geisel und Polizeipräsidentin Slowik bei der Grundsteinlegung: In der „Zeitkapsel“ sind unter anderem eine Tageszeitung und Baupläne.

Foto: Paul Zinken / ZB

Bis Ende dieses Jahres soll hier auch eine Schießanlage entstehen – mit einer Lüftungsanlage, die diesen Namen verdienen und modernsten Ansprüchen an den Gesundheitsschutz genügen soll.

Die Beamten sollen in dem Modularbau auf zwölf neuen Schießbahnen, Länge jeweils 25 Meter, an der Waffe üben können. Im zweiten Bauabschnitt sollen auch Schulungs- und Trainingsräume, ein Außenbereich mit Sportplatz, sowie „Übungswohnungen“ und „Übungstreppenhäuser“ zur Simulation von Einsatzszenarien entstehen. Kostenpunkt: rund 40 Millionen Euro.

Mehr als 60 Schießbahnen ginge außer Betrieb

Zeit wird es für das neue Trainingszentrum. Denn in Folge der Schießstandaffäre nahm die Polizei mehr als 60 der einst 74 Schießbahnen außer Betrieb. Das Training kam zu kurz, oder die Beamten übten an Laseranlagen, bei denen sie kein Gefühl entwickeln konnten, wie sich das Abfeuern der Waffe im Echtbetrieb anfühlt.

Nun soll das regelmäßige Training, so wie es vorgeschrieben ist, wieder für alle Schusswaffenträger unter den Beamten möglich werden. Die „zugespitzte Lage“ mit den fehlenden Möglichkeiten sei demnächst vorbei, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Denn neben der Anlage in Ruhleben will die Polizei vier weitere Trainingszentren in Betrieb nehmen. An der Cecilienstraße in Marzahn-Hellersdorf sollen die Bauarbeiten im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sein, Kosten auch hier gut 40 Millionen Euro.

Für die Anlage an der Gallwitzallee in Lankwitz will sich die landeseigene „Berliner Immobilien Management“ (BIM), in deren Verantwortung die Häuser entstehen, noch nicht auf einen Eröffnungstermin festlegen. Die beiden Zentren an der Ruppiner Chaussee in Reinickendorf und in der Kruppstraße in Moabit sind noch in der Planungsphase.

Geht es nach Innensenator Andreas Geisel (SPD), sollen für die Trainingszentren insgesamt etwa 200 Millionen Euro investiert werden. Dem müssen allerdings noch der Finanzsenator und die Abgeordneten zustimmen.

Zunächst war ein anderer Standort geplant

Der Startschuss für die Neubauoffensive wäre fast ins Wasser gefallen – allerdings nur meteorologisch betrachtet. „Endlich ist es soweit“, sagte Innensenator Geisel auf der Baustelle im dann doch nur leicht tröpfelnden Nieselregen, bevor er mit Polizeipräsidentin Slowik den Grundstein in die Baugrube hinabließ.

Auch Vertreter der BIM zeigten sich angesichts des Termins erleichtert. Denn ursprünglich sollte das Gebäude etwa hundert Meter entfernt gebaut werden. Dort allerdings machte den Planern das Urstromtal, das einst durch das Gelände verlief, einen Strich durch die Planungen. Der Baugrund des sogenannten „Eisgrabens“ aus Schutt und Geröll wäre für den eingeschossigen Modularbau nicht tragfähig genug gewesen. Der Standort musste verlegt werden, der Baustart verzögerte sich.

Gewerkschaft fordert weitere Überzeugungsarbeit

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich erfreut, „in absehbarer Zeit mehr Kapazitäten für das Training unserer Kolleginnen und Kollegen“ zu haben. Bis alle fünf geplanten zusätzlichen Einsatztrainingszentren fertiggestellt werden könnten, müsse die Polizeiführung im politischen Raum aber noch reichlich Überzeugungsarbeit leisten, um zusätzliche Baugrundstücke und die finanziellen Mittel freizuschaufeln. „Nach unserer Kenntnis steht zumindest der Standort Ruppiner Chaussee aufgrund der anstehenden Kosten deutlich auf der Kippe“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

Die erkrankten Betroffenen der Schießstand-Affäre – die meisten im Ruhestand, einige verstorben – werden von den neuen Anlagen nicht mehr profitieren. Sie konnten Entschädigungen aus einem von der Innenverwaltung aufgelegten Fonds beantragen. Bis Januar dieses Jahres wurden 3,3 Millionen Euro an 487 Schießtrainer und Polizisten ausgezahlt.