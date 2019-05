Kurz zwischengelandet: Schwanenküken in Charlottenburg

Überall in der City West gibt es Schätze, hinter denen meist eine spannende Geschichte steckt – so wie hinter den Schwänen am Kudamm.

Charlottenburg. Brunnensaison in der City West. Auch an der Ecke Kurfürstendamm und Leibnizstraße, wo sich prickelnde Strahlen in ein rundes steinernes Becken ergießen. Der uralte Brunnen voller Kerben und Dellen auf der verwitterten Oberfläche ist ein Kontrapunkt zum Umfeld und dennoch mit ihm verschmolzen. So sehr, dass die Besucher des „Starbucks Coffee“ nebenan ihn nicht zu bemerken scheinen, die pflastermüden Kudamm-Flaneure auf den Parkbänken zu seinen Füßen ihn höchstens als unspektakuläre Dekoration registrieren. Nur ein paar Kinder betrachten neugierig die bronzenen Figuren: sechs junge Wasservögel, die auf dem Beckenrand balancieren wie kurz zwischengelandet.