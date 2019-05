ICC Berlin - Neue Pläne für Congress-Centrum sollen verkündet werden

Berlin. Seit fünf Jahren steht das Internationale Congress Centrum (ICC) am Messedamm in Charlottenburg leer. Zwar gab es zahlreiche Ideen für die weitere Nutzung des Kongressgebäudes, die jedoch alle an den hohen Sanierungskosten scheiterten. Am heutigen Montag wird sich nun zeigen, ob die lange Phase des Stillstands für das 40 Jahre alte ICC endlich zu Ende geht.

Sanierungskosten liegen bei rund 500 Millionen Euro Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Sven Lemiss, Geschäftsführer der landeseigenen BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, wollen das Ergebnis des im Dezember vergangenen Jahres gestarteten Interessenbekundungsverfahrens bekannt geben. Mit der europaweiten Ausschreibung sollten Investoren angesprochen werden, die Ideen für ein tragfähiges Nutzungskonzept vorlegen. Und über die nötigen Mittel verfügen: Für die umfassende Sanierung will der Senat rund 200 Millionen Euro bereitstellen. Die tatsächlichen Kosten sollen aber laut Expertenmeinung eher bei 500 Millionen Euro liegen. Insgesamt 13 Investoren hatten ihr Interesse an dem futuristischen Kongress-Raumschiff bekundet und sehr unterschiedliche Nutzungsideen eingereicht. Nutzungen wie ein Bordell oder Spielbank ausgeschlossen Den Investoren war in der Ausschreibung weitgehend freie Hand eingeräumt worden: Ausgeschlossen sind dabei Nutzungen wie ein Bordell, eine Spielbank oder vergleichbare Zwecke. Und eine weitere Auflage gab es: Die Interessenten sollten in ihrem Nutzungskonzepte flexibel nutzbare Kongressflächen für bis zu 8000 Personen vorsehen. Ob für das 2014 außer Betrieb gestellte Kongressgebäude endlich eine tragfähige Lösung gefunden wurde – das wird die Wirtschaftssenatorin in wenigen Stunden verkünden.