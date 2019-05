Bauhaus-Pavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz wird Stadtlabor

Charlottenburg. Er sieht aus wie ein großes Gewächshaus. Doch Pflanzen sind es nicht, die in den gläsernen Pavillon wachsen sollen. „Bauhaus reuse“ nennt sich das Projekt, das anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums auf der Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes aufgebaut worden ist. „Reuse (Wiedergebrauch)“ steht dafür, dass das ganze Gebäude aus 43 Fassaden-Elementen und Türen zusammengebaut worden ist, die bei der Sanierung des Bauhauses in Dessau 2011 ersetzt worden sind. Wachsen sollen in dem gläsernen Haus ebenso nachhaltige Ideen, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.

Fragen zur künftigen Stadtstruktur

„Wir haben in Charlottenburg-Wilmersdorf viele Fragen zur künftigen Stadtstruktur zu klären“, sagt Stadtentwicklungsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne). Wie könne künftig in der Innenstadt noch gewohnt werden, oder was passiere mit denn vielen leerstehenden Erdgeschossladenlokalen, wenn der Online-Handel den stationären Handel weiter verdränge, nennt er als Beispiele. „Wir haben uns im Bezirk an drei Standorten auf den Weg gemacht, Zukunft zu gestalten“, sagt Schruoffeneger. Die Themen Klima und nachhaltige Energiekonzepte würden auf der Mierendorffinsel erarbeitet, mit der Mobilität der Zukunft beschäftigten sich demnächst viele Start-ups in der Kant-Garage. Und im 174 Quadratmeter großen Pavillon auf dem Ernst-Reuter-Platz sollten Wohnmodelle der Zukunft entwickelt und diskutiert werden.

Der Platz als Sinnbild der autogerechten Stadt

Der Erst-Reuter-Platz ist ein Sinnbild der autogerechten Stadt der Nachkriegszeit mit vier Spuren für den Autoverkehr, einem Gartendenkmal mit Brunnenanlagen in der Mitte sowie U-Bahn-Anschluss. Der Pavillon soll den bisher wenig genutzten und nutzbaren Platz wieder einer stärkeren öffentlichen Nutzung zuführen. Das Glashaus, das mit Hilfe der Bauauszubildenden der Knobelsdorffschule aufgebaut wurde, soll in den kommenden Jahren ein Zentrum für Lernen, Forschen, Arbeiten und zivilgesellschaftliche Beteiligung werden. Der historische Ansatz des Bauhauses ist transdisziplinär. Es soll deshalb einen Austausch zwischen den Forschungseinrichtungen der Nachbarschaft, der Technischen Universität und der Hochschule der Künste, Fachpraktikern, aber auch der interessierten Öffentlichkeit geben, umschreibt Robert Huber von der „Zukunftsgeräusche“ GbR, die das Zentrum und die Programminhalte leitet, die Idee hinter „Bauhaus reuse“.

Unterschiedliche Angebote

Geplant sind neben Workshops und Diskussionsveranstaltungen auch Musik- und Theater-Aufführungen, Ausstellungen und Filmvorführungen. Den Beginn einer interdisziplinären Zusammenarbeit starteten Studenten der Technischen Universität gemeinsam Auszubildenden der Knobelsdorff-Schule. Sie haben im Rahmen des Eröffnungsfests am Donnerstag Bänke auf dem Platz saniert und wieder aufgestellt.

Fontänen sollen in den nächsten Wochen wieder sprudeln

Schruoffeneger zufolge gebe es derzeit auch Pläne in der Senatsverkehrsverwaltung, einen Radweg um den Platz zu legen. In diesem Zusammenhang wolle der Bezirk auch einen Fußgängerüberweg für eine bessere Erreichbarkeit der Mittelinsel anregen. Zudem, so verspricht der Stadtrat, soll auch die Brunnenanlage „demnächst“ wieder in Betrieb genommen werden.

Information

