Mierendorff-Insel: Mit Spreebord entsteht ein neues Quartier

Berlin. Es sei schwierig, sich an den neuen Namen „Am Spreebord“ zu gewöhnen, räumt Charlottenburg-Wilmersdorfs Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) ein. Denn jahrelang firmierte das geplante Bauvorhaben auf dem 2,8 Hektar großen Tanklager an der Spree im Süden der Mierendorff-Insel unter dem Titel „Werkbundstadt“. Nachdem sich Werkbund und Eigentümer im vergangenen Jahr überworfen hatten, wurde die Planung überarbeitet. Seit Montag liegt der Bebauungsplan für das Areal öffentlich aus. Jetzt wurden die neuen Ideen erstmals der Presse vorgestellt.

„Wesentliches Ziel ist die Gestaltung eines großzügigen Freiraums“, sagte Harald Großkinsky, Geschäftsführer der „Am Spreebord Projektentwicklungsgesellschaft“, hinter der die drei Investoren Investa, Baywobau und Bauwens stecken. Ein neuer Kiez mit einer öffentlichen Grünfläche in der Mitte solle entstehen. Straßen solle es nicht geben, dafür 1600 Fahrradstellplätze. In den Gebäuden sind auf insgesamt 96.300 Quadratmetern Geschossfläche zu 40 Prozent Büros und zu 50 Prozent Wohnen vorgesehen. Auf den übrigen zehn Prozent soll ein Sozialcampus direkt an der Quedlinburger Straße entstehen. Der dort stehende Altbau soll entgegen früherer Pläne abgerissen werden.

Flächen sollen für Öffentlichkeit zugänglich sein

Die städtebaulichen Figuren wirkten nur auf den ersten Blick beliebig, sagt Klaus Lenz vom Architekturbüro Ingenhoven aus Düsseldorf. Die Baukörper seien so austariert, dass sie ein Höchstmaß an Sichtachsen zur Spree gewährleisten. Außerdem sei durch den für Büros vorgesehenen Gebäuderiegel direkt am westlich angrenzenden Heizkraftwerk die im Osten vorgesehene Wohnbebauung vor Lärm geschützt. „Unser Anliegen war es, dem Bezirk 100 Prozent Grünfläche zurückzugeben.“ Geplant seien Dachgärten sowie eine Dach- und Fassadenbegrünung. Das gesamte Gelände solle zugänglich sein, denn Mauern oder Zäune seien nicht vorgesehen.

Spreebord Charlottenburg

Foto: Christian Schlippes / bm infografik

Grafik vergrößern

Statt 1100 nun nur noch 550 bis 600 Wohnungen geplant

„Die Höhen sparen Platz für eine große Grünfläche in der Mitte mit hoher Aufenthaltsqualität“, so Lenz weiter. Man habe man sich an den Höhen der Umgebungsgebäude orientiert und liege leicht darunter. Und das sei der wesentliche Punkt der nun anstehenden Debatte, ergänzte Stadtrat Schruoffeneger. „Wenn man die Masse dort unterbringen und nicht in die Höhe gehen will, wird die Freifläche eben kleiner.“ Die Investoren würden dabei gern auch 90 Meter und höher bauen, sagt Großkinsky. Denn durch den Zuzug in die Städte würde deutlich mehr Wohnraum gebraucht.

Von der Höhe der Gebäude scheint auch abhängig, wie viele Wohnungen es geben wird. Der Werkbund sprach bislang von 1100 Stück und hatte dabei das gesamte Quartier als Wohngebiet vorgesehen. „Die lärmtechnischen Untersuchungen haben aber gezeigt, dass wir zum Kraftwerk gar keine Wohnungen bauen dürfen“, so Großkinsky. Aktuell seien zwischen 550 und 600 Wohneinheiten vorgesehen. Ob es sich dabei, wie bisher kolportiert, nur um Mietwohnungen handelt oder ob auch Eigentumswohnungen vorgesehen seien, könne er nicht beantworten, sagte Großkinsky mit Verweis auf den frühen Planungsstand. Vor diesem Hintergrund seien weder Mieten noch Baukosten bekannt. „Es wird ganz sicher ein dreistelliger Millionenbetrag sein.“

Mierendorff-Insel wächst um 7000 Einwohner

Mit dem Sozialcampus erweitere man eine Grundforderung des Bezirks, 20 Wohnplätze für psychisch Kranke zu errichten, so Großkinsky weiter. „Integrativer Bestandteil eines Kiezes kann nicht nur die Grünfläche, sondern muss eine Einrichtung sein.“ Ein abschließendes Nutzungskonzept gebe es noch nicht. Vorstellbar seien etwa ein Kiezcafé, ein Familienzentrum, eine Kita, Tagespflege oder Angebote für Flüchtlinge, die einmal unweit des neuen Kiezes an der Quedlinburger Straße 45 unterkommen sollen. Ziel sei, dass der Campus auf das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung angerechnet wird. Das sieht laut Bezirk und Investor neben dem Campus derzeit noch zusätzlich 30 Prozent Sozialwohnungen zu Quadratmeterpreisen zu 6,50 Euro vor.

Die Mierendorff-Insel werde von derzeit 15.000 auf 22.000 Einwohner wachsen, so Schruoffeneger. „Da muss soziale Infrastruktur mitwachsen.“ Nicht nur Grünflächen, Sichtbezüge und der Zugang seien von Mehrwert für Bezirk und Bewohner. Das Tanklager soll in Betrieb bleiben, bis das Planungsrecht geändert ist.

Der Bebauungsplan liegt noch bis zum 21. Juni öffentlich aus. Am Sonnabend, den 25. Mai findet im Dachgeschoss der Universität der Künste am Mierendorff-Platz eine „INSEL-Konferenz“ zum Thema statt. Ab elf Uhr soll das Projekt den Einwohnern vorgestellt werden, wobei sie auch Wünsche für den Sozialcampus äußern können.