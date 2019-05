„Classic Days“ in Berlin: Schatzkisten auf vier Rädern

Die „Classic Days“ lockten wieder Tausende Fans alter und auch noch nicht ganz so alter Automobile an den Kurfürstendamm.

Berlin. Einige Autobesitzer waren passend zu ihren alten Schätzchen gekleidet: Damen mit zarten Chiffontüchern zum Schutz der Frisur im Mercedes Cabrio aus den 50ern, Männer in Cabriohauben des US-Herstellers Stetson oder im eleganten Nadelstreifen zum Rolls Royce im klassischen British Racing Green. Sehen und gesehen werden, lautete auch in diesem Jahr wieder das inoffizielle Motto der Berlin Classic Days, die Besuchern der Oldtimer-Show wieder jede Menge frisch polierten Chrom und Lack an rund 2000 historischen Fahrzeugen präsentierten – darunter viele Klassiker der Automobilgeschichte.