Würfeln statt zocken: In Wilmersdorf leben meisterliche Brettspieler

Charlottenburg-Wilmersdorf. Wurde damals das Radio eingeschaltet, erklang meist „Wind of Change“ der Band „Scorpions“. In den Kinos brachte der Film „Kevin – Allein zu Haus“ die Leute zum Lachen, und weltpolitisch bestimmten der Zweite Golfkrieg, die Kriege im ehemaligen Jugoslawien und die endgültige Auflösung der Sowjetunion das Weltgeschehen. In Wilmersdorf kümmerten sich derweil drei junge Männer und eine junge Frau um ihre berufliche Zukunft, hatten bei der Deutschen Rentenversicherung ihr Studium begonnen. Die Pausen verkürzten sie sich mit kleinen Spielen, etwa dem heute nostalgisch anmutenden Spiel „Wort-Tüftel“. Dabei amüsierten sie sich prächtig.

Deshalb lud Andreas Leuschner damals im Jahre 1990 seine Mitstudierenden nach Hause ein und initiierte eine Spielegruppe. Mit Stefan Honigfort, Olaf Schulze und Katrin G. kommt seit 1991 eine feste Runde zusammen – aus den ehemaligen Studierenden sind längst Kollegen bei der Deutschen Rentenversicherung geworden.

Bis heute treffen sie sich zirka alle sechs Wochen, um mit Gesellschaftsspielen in fremde Welten abzutauchen, freundlich in den Wettstreit zu gehen, zu knobeln, zu hoffen und zu bangen – und vor allem, um viel Spaß miteinander zu haben. Seit einigen Jahren ergänzt Honigforts Partnerin Susanne diesen festen Kreis.

Jeder Spieltag wird mit einem Foto dokumentiert

Beim 28. Spieletag im Jahr 1995 entstand die Idee, das Treffen mit einem Gruppen- und einem Siegerfoto zu dokumentieren. „Seitdem gibt es eine lückenlose Sammlung von Siegerfotos und Aufzeichnungen, mittlerweile mehr als 950 Fotos. Der erste dokumentierte Spieletag war der 27. November 1995“, erzählt Andreas Leuschner. Die Gruppe trifft sich etwa alle zwei Monate an einem Sonnabend gegen 14 Uhr. Jedes Mitglied schlägt zwei Spiele vor, es folgt eine geheime Abstimmung und die Spiele mit den meisten Punkten werden dann gespielt.

Heute endet ein Spieleabend in der Regel gegen Mitternacht. „Als wir jünger waren, ging es durchaus bis zwei, drei Uhr nachts“, erinnert sich Andreas Leuschner. Man trifft sich reihum bei den Mitgliedern, die alkoholfreie Getränke, ein Abendessen und vor allem große Mengen an Schokolade als Nervennahrung anbieten. Bald nähert sich der 200. Spieletag, mehr als 1000 Spiele haben die Spielerinnen und Spieler bereits über die Bretter gebracht. Den 100. und den 150. Spieletag feierten sie jeweils in besonderem Rahmen, etwa im Funkturmrestaurant.

Erfolgreich bei den deutschen Meisterschaften

Nicht nur in der samstäglichen Freundesrunde begeistern sich Leuschner und seine Mitspieler für Brettspiele. Als „Fuzzy-Bären“ nehmen sie oft an Turnieren teil. So erfolgreich, dass sie bereits einige Male Berliner Meister im Mannschaftsbrettspiel wurden und bei den Auslosungen als Angstgegner gelten. Als amtierende Berliner Meister treten sie am 25. Mai in Bad Nauheim bei der Deutschen Meisterschaft im Brettspiel an. Zudem hält Andreas Leuschner den Titel des amtierenden Deutschen Meister im Carcassonne.

Diesen würde er gern verteidigen, rechnet allerdings mit starker Konkurrenz. „Carcassonne ist mein absolutes Lieblingsspiel“, sagt Leuschner. Das „Spiel des Jahres 2001“ von Klaus-Jürgen Wrede gilt als moderner Spiele-Klassiker. Weltweit werden mit Hingabe Landschaften aufgebaut und Strategien entwickelt, ob eine Spielfigur als Ritter, Wegelagerer, Mönch oder Bauer Punkte sammelt. Natürlich geht auch Andreas Leuschner mit der Zeit und spielt „Carcassonne“ inzwischen auch online. Und zwar jeden Tag. Beim täglichen Treppensteigen hinauf in seine Dachgeschosswohnung absolviert er Online-Spielzüge.

Gespielt wird ganz altmodisch, nämlich analog

Bei den Spieltagen allerdings bleiben Rechner und Mobiltelefone aus. Auch im Zeitalter der Technologie wird von Hand gewürfelt, es geht um das gemütliche Beisammensein an einem Tisch. Dass die Berliner Kollegengruppe nicht allein steht mit der Freude am gemeinsamen Spiel, bestätigt der Branchenverband „Spielverlage e.V.“, der eine ungebrochene Nachfrage an Brett- und Kartenspielen verzeichnet: Alle Generationen spielen traditionell miteinander. Familien-, Brett- und Aktionsspiele erzielten im vergangenen Jahr ein Wachstum von 18 Prozent. Diese Spiele, die bei jungen Erwachsenen und Studenten beliebt sind, haben einen Anteil von zirka 27 Prozent an allen Spielen. Dass das größte Wachstum sogenannte „Brainteaser“ (Denksportaufgaben) verzeichnen, deren Verkaufszahlen sich mehr als verdoppelt haben, überrascht Andreas Leuschner nicht. Auch sein Freundeskreis spielt am liebsten Spiele, in denen es weniger um Glück, sondern mehr ums strategische Denken und Knobeln geht.

„Uns begeistern die vielen Ideen, die Spieleerfinder immer wieder entwickeln“, beschreibt Andreas Leuschner, der schon als Kind voller Enthusiasmus mit seiner Schwester gespielt hat. Anfangs den Klassiker „Mensch ärgere dich nicht“, später fast alles, was ihm in die Hände kam. „Es ist unbeschreiblich, wieviel Fantasie, Liebe zum Detail und hochwertige Ausstattung in Gesellschaftsspielen steckt“, sagt er. Und so wird in Berlin weiterhin alle sechs Wochen gespielt, während das Leben seinen Lauf nimmt. Das Radio hat Konkurrenz durch Musikstreaminganbieter bekommen, auf der Kinoleinwand zeigen Marvels „Avengers“ ihre Superkräfte, und weltpolitisch ringt die EU um ihre Zukunft, während China die neue Seidenstraße ausbaut.