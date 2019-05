Grunewald: Einbruch in Bankfiliale - mitten am Tag

Während des laufenden Geschäftsbetriebes sind am Donnerstag mehrere bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale in Grunewald eingebrochen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hörte eine Mitarbeiterin der Filiale an der Teplitzer Straße kurz nach 12 Uhr ein Geräusch. Als sie die Treppe in die Kellerräume hinabging, kamen ihr die Täter bereits entgegen.

Die Täter verließen die Filiale und flüchteten mit einem bereitgestellten Fahrzeug in Richtung Fehrbelliner Platz. Zur Beute konnte die Polizei zunächst nichts sagen, Ermittler sind derzeit noch vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kamen die Täter über eine Hintertür des Gebäudes. Von dort aus gelangten sie unbemerkt zur Treppe, die zum Tresorraum führt.

Schließfächer - Experten empfehlen spezielle Versicherungen

Ermittler des Landeskriminalamtes sicherten vor Ort Spuren. Geprüft wird, ob etwa Schließfächer aufgebrochen wurden und wenn ja, wie hoch der Schaden ist.

Banken machen generell keine Angaben zu ihren Schließfächern. Bankenexperten empfehlen sogar, den Abschluss von gesonderten Versicherungen. Grundsätzlich sind Schrankfächer für Wertvolles, persönliche Dinge mit ideellem Wert oder besonders wichtige Dokumente gedacht.

Einbrüche und Diebstähle

Der klassische Banküberfall oder -einbruch wird immer seltener. Zuletzt hatte es Ende April in einer Bankfiliale in Zehlendorf einen Raubüberfall gegeben. Zwei Männer bedrohten in dem Gebäude einen Angestellten mit Schusswaffen und forderten Geld. Die Täter flüchteten.

Den Einbruch in den Tresorraum einer Bank gab es zuletzt Anfang März an der Residenzstraße in Reinickendorf. Dort waren die Täter über den Keller eines Wohnhauses in den Tresor eingedrungen und hatten Schließfächer geöffnet. Anschließend gelangten die Unbekannten über das Obergeschoss des Gebäudes und ein Vordach ins Freie und flüchteten in Richtung Mittelbruchzeile. Bereits Ende Januar brachen Unbekannte in eine Bankfiliale in der Scharnweberstraße in Reinickendorf ein. Zuvor gab es einen Einbruch am Baumschulenweg in Treptow-Köpenick.