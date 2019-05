Eine Gedenktafel für Peter Zadek

Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa erinnert an der Offenbacher Straße in Wilmersdorf an den Theaterregisseur.

Wilmersdorf. Eine Berliner Gedenktafel am Haus Offenbacher Straße 24 erinnert jetzt an den Peter Zadek (1926-2009). Zadek gilt als bedeutendster Theaterregisseur der deutschen Nachkriegszeit. Er war Intendant am Schauspielhaus Bochum (1972-1979), am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (1985-1989) und führte Regie an allen maßgeblichen deutschen Bühnen. Theatergeschichte schrieben seine unkonventionellen, provokanten Inszenierungen von Shakespeare.

Zu Zadeks Biografie Zadek wurde in Berlin geboren. 1933 emigrierte die jüdische Familie nach London. Dort studierte Zadek Regie an der Old-Vic-School und inszenierte ab 1948 in Off-Theatern und beim BBC-Fernsehen. 1958 kam er nach Deutschland zurück und profilierte sich zunächst in Ulm und Bremen, wo er zusammen mit anderen „jungen Wilden“ des deutschen Nachkriegstheaters wie Peter Stein, Rainer Werner Fassbinder und Peter Palitzsch den „Bremer Stil“ kreierte – eine neue, rebellische Bühnenform, die Theatergeschichte schrieb. Von 1992 bis 1995 war Zadek Mitglied des Direktoriums des Berliner Ensembles, dem neben ihm die Regisseure Matthias Langhoff, Fritz Marquardt, Peter Palitzsch und Heiner Müller angehörten.