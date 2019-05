Baufortschritt Jüdisches Bildungszentrum in Wilmersdorf nimmt Formen an

Wilmersdorf. Vorurteile entstehen oft durch Berührungsängste. Um diese abzubauen, will das Bildungszentrum „Chabad Lubawitsch“ in Wilmersdorf mit dem Pears Jüdischen Campus eine religionsübergreifende Begegnungsstätte schaffen. Bis Ende 2020 soll an der Westfälischen Straße ein siebengeschossiger Bau entstehen. Auf 7000 Quadratmetern sind eine Kita mit 200 sowie Grundschule und Gymnasium mit 300 Plätzen, ein Sport- und ein Kulturzentrum geplant. „Wir wollen, dass unser Berlin international nicht als Ort bekannt wird, wo man dauernd Antisemitismus bekämpfen muss, sondern als positiver, lebendiger, zukunftsorientierter Ort, wo jüdisches Leben wächst“, sagte Rabbiner Yehuda Teichtal, Vorsitzenden des Bildungszentrums, am Montag am Rande eines Besuchs von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf der Baustelle.