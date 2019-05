Berlin. Nicht nur am Kurfürstendamm, sondern überall im westlichen City-Bereich soll künftig auch das Ordnungsamt Tempokontrollen durchführen können. Den Grünen in der Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) zufolge rangiert Charlottenburg-Wilmersdorf bei den Unfallzahlen in den Berliner Bezirken an zweiter Stelle. Die meisten ließen sich auf erhöhte Geschwindigkeit zurückführen.

Kontrollen durch Ordnungsbehörden auch in anderen Bundesländern üblich Die Kon­trollen sollen nicht Aufgabe der Polizei bleiben, sondern könnten, wie in anderen Bundesländern seit Jahren üblich, von den lokalen Ordnungsbehörden durchgeführt werden“, erklärte Grünen-Fraktionschef Christoph Wapler. Fünf mobile Blitzer, so die Forderung der Grünen, sollten angeschafft werden und besonders vor Schulen, Kitas und Spielplätzen zur Anwendung kommen. „Wenn Autofahrer Kontrollen befürchten müssen, lassen sich Geschwindigkeitsverstöße eindämmen“, ist sich auch der mobilitätspolitische Sprecher der Grünen, Alexander Kaas Elias sicher. Über das Ziel, vor allem Kinder und Jugendliche vor einer Gefährdung durch den Verkehr schützen zu wollen, war sich der Ausschuss einig. Doch einem entsprechenden Antrag der Grünen-Fraktion stimmte im Ausschuss für Bürgerdienste, Wirtschafts- und Ordnungsangelegenheiten der BVV nur die rot-rot-grüne Mehrheit zu. Stadtrat hat Bedenken gegen den Beschluss Arne Herz (CDU), Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten, hat Bedenken wegen des Antrags. Er hätte es bevorzugt, wenn das Bezirksamt aufgefordert worden wäre, bei der Polizei auf eine Rückverlagerung der Zuständigkeit „in die örtlichen Direktionen“ hinzuwirken. Die Anordnung von Geschwindigkeitskontrollen war vor einiger Zeit in einer „Direktion Einsatz“ zentralisiert worden. Herz verspricht sich davon mehr Flexibilität, wenn sich die lokale Polizeidirektion mit mobilen Anlagen um Auffälligkeiten in den Kiezen kümmert. Eine Doppelzuständigkeit würde die Lage eher verschlechtern, sagte der Stadtrat. Beim Ordnungsamt fehlt Personal für Tempokontrollen Zudem könne es wegen des Personalmangels beim Ordnungsamt Jahre dauern, geeignete Mitarbeiter für eine solche Aufgabe zu finden, fürchtet Herz. Juristische Bedenken hat der CDU-Politiker auch, was den Wunsch der Bezirksverordneten angeht, die Einsatzorte der mobilen Blitzer mitbestimmen oder auf Beschwerden von Bürgern reagieren zu wollen. Die Polizei lege Kontrollen gerichtsfeste Kriterien wie zum Beispiel Unfallhäufigkeit zugrunde. Verfahre man anders, böte man Rasern eine Grundlage, sich juristisch wehren und mit „Willkür“ argumentieren zu können. Herz wies zudem auch darauf hin, dass sich eine regelmäßig tagende Runde aller Berliner Ordnungsstadträte bereits gegen bezirkseigene Blitzer ausgesprochen habe.