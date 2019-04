„Make Europe Great Again“: Prominente werben für Europawahl

Berlin. Am 26. Mai ist Europawahl. Damit am Sonntag in knapp vier Wochen auch die Generation Instagram Kreuze statt Likes vergibt, haben das Label Juvia und Place to B die Aktion „Make Europe Great Again“ ins Leben gerufen. Unter dem Hashtag #MEGA soll in den sozialen Medien für ein Bekenntnis für ein friedliches Miteinander, grenzenlose Freiheit und den Traum einer gemeinsamen Zukunft geworben werden.

Offene Grenzen, freie Wahl des Arbeitsplatzes, dauerhafter Frieden, Meinungs- und Pressefreiheit seien keine Selbstverständlichkeit, so die Initiatoren. All das funktioniere nur in einem starken, demokratischen Europa. Um diese Botschaft zu verbreiten, waren am Montagnachmittag zahlreiche prominente Unterstützer in den Shop „The Corner“ an der Schlüterstraße gekommen. Dort wurde die Streetwear-Kollektion zur Aktion vorstellt. Gäste wie die Schauspieler Sylvester Groth, Sabin Tambrea und Dennenesch Zoudé bekamen gleich beim ersten Schritt in den Laden einen blauen oder weißen Pullover mit dem Slogan verpasst.

Sabin Tambrea und Sylvester Groth

Foto: jörg Krauthöfer /Funke MedienGruppe

Johannes B. Kerner unterstützt die Aktion

Er fühle sich als deutscher Europäer, so Moderator Johannes B. Kerner. Der unmittelbarste Vorteil der Europäischen Union sei für ihn der Wegfall der Grenzkontrollen und die gemeinsame Währung. Er könne sich noch gut an die Zeit erinnern, als Reisen in die Nachbarländer mit einem weitaus größeren Aufwand verbunden war. Er sei, seit er dürfe, immer wählen gegangen. „Das mit der Wahlbeteiligung muss aber noch mehr werden. Lasst uns besser werden“, appellierte der 54-Jährige. „Probiert es aus. Tut auch gar nicht weh.“

Er möge das Ritual des Wählengehens, sagte Schauspieler Timmi Trinks. Er sei gerade erst nach Prenzlauer Berg gezogen und wisse noch gar nicht, wo er am 26. Mai hinmüsse. Vorher werde er sich auch noch ausführlich einlesen, um an der richtigen Stelle sein Kreuz zu machen. „Ich mag die europäische Idee“, so der 25-Jährige. „Ich habe zur Währungsumstellung von meinem Vater ein Euro-Starterkit geschenkt bekommen. Das habe ich immer noch.“ Kollege Nik Xhelilaj darf aufgrund seiner albanischen Staatsangehörigkeit zwar nicht mitwählen, die Idee unterstützt er aber dennoch. „Ich bin für ein starkes Europa und hoffe, dass Albanien bald Teil davon ist“, so der Wahlberliner. Gerade sei ein wenig Europamüdigkeit in vielen Mitgliedsstaaten zu spüren, das müsse sich wieder ändern. „Ein bisschen so wie bei einer langen Beziehung, mann muss die Liebe wiederbeleben. Vielleicht mit einem gemeinsamen Urlaub. Oder eben mit einem neuen Mitglied“, sagte er lachend.