StudioChor Berlin feiert 50. Geburtstag

Wilmersdorf. Senfgelbe Bluse die Damen, schwarze Schlaghose die Herren – so gründete sich der StudioChor Berlin 1969 und fiel damit selbst in der farbmutigen Ära auf. Vielleicht wegen seiner äußeren Erscheinung, sicher aber wegen seines Gründers und Ideengebers Eddy Rhein. Rhein holte Mischpulte, Mikrophone und Studiotechnik in den Konzertsaal und arrangierte alte Stücke neu. Schnell machte sich er sich einen Namen im Berliner Kulturbetrieb. Jener erste der bisher vier künstlerischen Leiter des StudioChores war voller Einfälle, große Chormusik auf neue Art zu präsentieren. Seine Nachfolger ließen es ab 1988 zwar konventioneller angehen, forcierten aber den künstlerischen Anspruch.

Einer von 260 Laienchören Berlins

Der StudioChor war und ist ein Laienchor. Einer von 260, die allein im Chorverband Berlin organisiert sind. Geprobt wird im Wochenrhythmus in der Aula der Johann-Peter-Hebel-Grundschule an der Emser Straße in Wilmersdorf. Dienstags der gesamte Chor, dazu die Registerproben am Montag alternierend je für Männer- und Frauenstimmen

mehrmals im Monat in der Aula der Johann-Peter-Hebel-Grundschule an der Emser Straße in Wilmersdorf. Zugleich begreift sich der StudioChor aber von jeher als ambitionierter Konzertchor und genießt bis heute neben der Singakademie und dem Philharmonischen Chor Berlin den Ruf als einer der am stärksten vom Berliner Senat gewürdigten und unterstützten Chor-Ensembles. „Der StudioChor ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass der „Sound“ Berlins nicht zuletzt vom Chorgesang geprägt wird“, schreibt der Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Chöre gäben dem kulturellen Angebot Berlins eine ganz besondere Note und seien ein unverzichtbarer Teil einer lebendigen Stadtgesellschaft, so das Stadtoberhaupt weiter.

Chorleiter Alexander Lebek

Foto: Studiochor Berlin

2016 hat Alexander Lebek den Chor übernommen. Die großen Chor-Orchesterwerke sind komplexeste Klangschöpfungen und bieten wegen ihrer Vielschichtigkeit einen großen Interpretationsspielraum. Eine eigene und bestimmte Aufführung auf die Bühne zu bekommen, erfordert eine klare musikalische Entscheidungsfähigkeit und dann eine besondere Kommunikationsgabe, um den Sängern die Klangvision zu vermitteln. Lebek hat eine klare selbstgefundene Vorstellung vom Klang einer Musik und die Befähigung, ein Ensemble dahin zu führen, diese auch im Konzert-Moment als lebendige und gemeinsame Klangerzeugung vor das Publikum zu bringen.

Jubiläumskonzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt

Das Jubiläumskonzert des StudioChores findet am 5. Mai, um 20 Uhr, im Konzerthaus am Gendarmenmarkt statt.

Auf dem Programm stehen: Hans Chemin-Petit, Introitus und Hymnus, nach Psalm 148 für gemischten Chor, Orgel, Bläser, Harfe und Schlagzeug, Johannes Brahms, Nänie, nach Worten von Friedrich Schiller für Chor und Orchester op. 82, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Lobgesang, eine Symphonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester op. 52.

Eine Einführung in die Werke zum Jubiläumskonzert findet ab 19 Uhr im Beethovensaal des Konzerthauses statt.

Karten gibt es für 16/ 20/ 24/ 27/ 30 Euro im Vorverkauf