Wettrennen mit Tabletts und Koffern auf dem Kudamm

Schnell unterwegs: Am Sonntag läuft wieder Berlins Service-Personal über den Kurfürstendamm.

Im Laufschritt werden Tabletts balanciert oder Cocktails gemixt: Zum neunten Mal lädt das Kranzler Eck am Sonntag zum Kellnerlauf.

Charlottenburg. Am Sonntag gehört der Kurfürstendamm wieder Kellnern, Zimmermädchen, Köchen und Hotelpagen, denn das Kranzler Eck sucht beim 9. Kellnerlauf auch in diesem Jahr wieder Berlins schnellstes Servicepersonal. Wie in den Vorjahren ist das Teilnehmerfeld auf 50 Startplätze limitiert. Anmeldung sind noch über die Homepage www.kellnerderby.de möglich.