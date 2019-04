„Veggie 2.0 – die tiefgrüne Mensa“ an der TU eröffnet

Charlottenburg. „Ich will zurück zu den Zeiten, in denen man sich auf einen Sonntagsbraten gefreut hat“, umschreibt Nicole Graf ihre Ernährungsphilosophie. Denn auch wenn die 30-Jährige Chefin der ersten veganen Mensa Berlins an der Technischen Universität (TU) ist, so ganz will sie selber nicht auf tierische Produkte verzichten. Ihre Küche in der ehemaligen Cafeteria an der Hardenbergstraße 34 schmeckt aber. Das Wok-Gemüse oder die Gemüse-Kartoffel-Puffer an Curry-Mango-Sauce duften verführerisch und sind so gut gewürzt, dass selbst eingefleischte Vegan-Skeptiker ihre Freunde daran haben dürften. Die Salate glänzen vor Frische und die Nachtische lassen leicht vergessen, dass rund um die Früchte keine herkömmliche Sahne drapiert ist. Selbst der Barista schenkt statt Bohnen-Kaffees heißen Haferdrink und wechselnde Smoothies aus.

Verlockend, trotz des Verzichts auf tierische Produkte: Vegane Desserts in der neuen Mensa an der TU

Foto: Carolin Brühl Vegane Mensa seit Ende März im Testbetrieb Seit Ende März läuft der Test-Betrieb bereits. Nicole Graf hat rund 360 verschiedene Rezepte im Köcher, aber „in der veganen Küche gibt es viele Freiheiten für Experimente“, sagt sie. Da sei noch viel Luft nach oben. Trotz der Osterferien wurde das Angebot gut angenommen, sagt Jana Judisch, die Sprecherin des Studierendenwerks. 500 Gäste pro Tag wünsche man sich, die bisherigen Besucherzahlen stimmten zuversichtlich. Und tatsächlich, als um 11 Uhr die ersten Studierenden eingelassen werden, bildet sich schnell eine Schlange. „Das hat bisher hier gefehlt“, sagt Markus O., der sich als einer der ersten Spaghetti mit Getreidebolognese auf einen Teller schaufelt. Zwar ist auch der Architektur-Student kein lupenreiner Veganer, „manchmal esse ich schon gern einen Hamburger oder eine Currywurst“, sagt er. Aber grundsätzlich hält er den Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte aus Gründen der Nachhaltigkeit für richtiger. Anstellen für veganes Essen

Foto: Carolin Brühl Den Namen haben die Studenten erfunden „Veggie 2.0 – die tiefgrüne Mensa“ wird das neue gastronomische Angebot an der TU heißen. „Es gab 667 Namensvorschläge von Studierenden, darunter auch sehr witzige wie ,BlattWerk’ oder ,Kill Dill“, sagt Judisch. Der neue Name, der dann aber das Rennen gemacht habe, sei folgerichtig. Immerhin gebe es an der Freien Universität ja schon seit 2010 eine vegetarische Mensa, „Veggie No. 1, die grüne Mensa“, die so beliebt sei, dass sie „aus allen Nähten platze“, sagt Judisch. 172 Plätze hat die neue vegane Mensa im Innenbereich, Zusätzliche 82 Tischplätze gibt es auf der Außenterrasse zur Hardenbergstraße. Die ehemalige Cafeteria wurde gründlich aufgehübscht. Nichts erinnert mehr an den eher kargen Raum: Der Raum ist hell, es gibt schicke Lampen und gemütliche Sitzgruppen, die auch morgens um 11 Uhr gut gefüllt sind. Heutzutage sei eine andere Ästhetik nötig, sagt Jana Judisch. „Sonst kommen die Studierenden nicht mehr. Die Ansprüche sind gestiegen und die Mensen inzwischen auch zu Lernorten oder Gruppentreffs geworden.“ Auch wenn es nur ein heißer Hafertunk ist: Neue Einrichtung soll die Mensa für Studierende auch als Lernorte attraktiver machen.

Foto: Carolin Brühl Verpflichtend ist es für die Studenten an der TU nicht, sich nur noch vegan zu ernähren. „Wir missionieren nicht und schreiben auch niemandem etwas vor, sagt Judisch. Fleischesser werden auch künftig nicht zu kurz kommen, denn im gleichen Gebäude gibt es weiterhin die große Mensa mit dem regulären Angebot im ersten Stock. Frische Nudeln zum Mitnehmen in der Mensa Neu im Portfolio des Studierendenwerks ist auch die gläserne Nudel-Manufaktur, in der ab sofort täglich frische Pasta produziert wird. Sie wird sich nicht nur auf den Speisezetteln der Mensen wiederfinden, sondern kann perspektivisch auch mit nach Hause genommen werden. „Wirr können hier bis zu 150 Kilogramm pro Stunde produzieren“ sagt Jens Grabich, Bereichsleiter Speisebetriebe beim Studierendenwerk. Sharif Adams ist der Herr der neuen Nudelmaschine. 150 Kilogramm frischer Teigwaren kann er damit pro Stunde produzieren.

Foto: Carolin Brühl Essen können in der neuen vegane Mensa hauptsächliche Studenten und Mitarbeiter der Hochschulen. Die Preise sind subventioniert. So kostet eine Portion des bunten Wokgemüses für Studenten 4,95, für Mitarbeiter 5,45 und für externe Gäste 5,95 Euro. Spaghetti mit Getreidebolognese sind aber schon für 1,90, 3,80 oder 4,20 zu haben.