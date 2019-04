Wilhelmsaue: Ein neues Zentrum für die Wilmersdorfer Mitte

Berlin. Der alten Eiche auf der Kreuzung Uhlandstraße und Wilhelmsaue könnte eine ganz neue Bedeutung zukommen, wenn es nach den Wünschen der Bürgerinitiative (BI) Wilmersdorfer Mitte geht. Dann nämlich wäre die Eiche nicht mehr nur ein Baum, sondern der Mittelpunkt einer Verkehrsinsel, die den Durchgangsverkehr mit einem Kreisverkehr entschleunigen soll. Und sie würde, so die Idee, zu einem identitätsstiftenden Merkmal des Kiezes. Die neue Rolle des alten Baums ist aber nur eines der Elemente, die die BI seit drei Jahren erarbeitet hat, um Wilmersdorf seine alte Mitte zurückzugeben.

Volles Haus im Saal der Auenkirche: Matthias Reich erklärt das Konzept der Bürgerinitiative Wilmersdorfer Mitte.

Foto: Carolin Brühl

Vor einem vollen Saal stellt BI-Vorsitzender Matthias Reich die Pläne am Montagabend vor. „Wilmersdorf hat im Krieg gelitten, weil viel von dem zerstört worden ist, was den Ort ausmacht, vieles verschwand aber auch erst später unter dem Asphalt der Uhlandstraße“, sagt er. Die Uhlandstraße ist denn auch einer der Schwerpunkte möglicher Veränderungen im Kiez. Die vierspurige Straße zwischen Blisse- und Berliner Straße führt im weiten Bogen durch den Kiez und macht eine Querung im Bereich des Volksparks schwer.

Planungskonzept „Uhlandbogen – Wilhelmsaue“

Foto: Babette Ackermann-Reiche / bm infografik

Die BI möchte die Fahrbahn für Autos in diesem Bereich auf jeweils eine Spur verengen, dafür die Radspuren ausbauen und mehr Parkplätze anlegen. Parkplätze würden nämlich dem Plan der BI zufolge im Bereich der Wilhelmsaue wegfallen, wo es bislang auf beiden Seiten des Grünstreifens je zwei Parkspuren gibt.

Qualitative Aufwertung des Grünstreifens

Dafür soll der Grünstreifen in der Mitte der Dorfaue erweitert und qualitativ aufgewertet werden, so die Idee. Am Ende des östlichen Teils der Grünanlage sieht das Konzept eine kleine Begegnungszone vor, auch wenn Reich das Wort Begegnungszone wegen seines schlechten Rufs in der Stadt nicht mag. „Ich spreche da lieber von einer Zone des fairen Miteinanders, in der alle Verkehrsteilnehmer sein dürfen. Es gebe in andern Städten dafür ja auch sehr viel bessere Beispiele als die, die man in Berlin bislang kenne.“

Die inneren Parkstreifen in der Wilhelmsaue sollen zugunsten einer Erweiterung des Grünzugs wegfallen.

Foto: Carolin Brühl

Eine weitere solche Zone sieht der Plan der BI indes auch nördlich des Kreisverkehrs jenseits der alten Eiche bis zur Berliner Straße vor.

BI schlägt Parkraumbewirtschaftung vor

„Große Aufgeschlossenheit“ für Parkraumbewirtschaftung will Reich auch im Kiez rund um die Wilhelmsaue ermittelt haben. Das vorgestellte Konzept sei nicht in Stein gemeißelt, so der BI-Chef. „Wir wollen nicht zurück zu einem Früher“, sagt Reich, „wir wollen aber den Kiez für die Zukunft weiterentwickeln.“ Jetzt sei es aber an der Zeit, „die Dinge auf den Weg bringen“, damit der Bezirk spätestens im nächsten Haushalt Geld für eine Umgestaltung einstellen würde. „Sonst passiert da wieder mindestens zwei Jahre gar nichts“, sagte Reich.

Kritik von Anwohnern

Kritik von Anwohnern gab es indes an der Idee, zwei Reihen Parkplätze in der Wilhelmsaue verschwinden zu lassen. „Dann wird hier nur noch gerast“, sagt ein Anwohner. Auch die Idee der Parkraumbewirtschaftung stieß nicht auf einhellige Zustimmung. Michael Roeder fürchtet, dass die Wilhelmsaue zu einem Experimentierfeld für verkorkste Konzepte verkommt und führt in diesem Zusammenhang das Bürgerbegehren von 2007 an, in dem sich mehr als 80 Prozent der Wilmersdorfer gegen eine weitere Ausweitung der Parkraumbewirtschaftungzonen im Bezirk ausgesprochen haben. Das Volksbegehren hält Reich nicht für ein Problem. „Mehr als zehn Jahre später wird man ja zumindest einmal darüber diskutieren dürfen“, sagt er.

Nächtlicher Lärm an der Wilhelmsaue

David Berg aus der Uhlandstraße gab zu bedenken, dass für eine Planung nicht die Stadt von gestern, sondern die Stadt von morgen mit ihren neuen Formen der Mobilität gedacht werden müsste.

Klagen von direkten Nachbarn der Wilhelmsaue gibt es indes über nächtlichen Lärm in der Grünanlage. „Das ist das Thema, das zu erst einmal angegangen werden müsste. Wir fühlen uns da auch von Polizei und Ordnungsamt im Stich gelassen“, sagt ein Anwohner. „Fast jede Nacht treffen sich hier Kids aus der ganzen Stadt mit ihren Ghettoblustern und feiern Party.“ Überall lägen Scherben herum und von den Lebensmittelresten würden Ratten angelockt. „Auch im Volkspark ist fast jeden Abend Rambazamba“, wirft eine Frau ein. Eine Mitschuld geben die Kiezbewohner den Supermärkten an der Berliner Straße, die rund um die Uhr geöffnet sind und Alkohol an die Jugendlichen verkauften. „Da hat uns der Senat ein schönes Ei ins Nest gelegt“, sagt ein Kritiker.

Der CDU-Bezirksverordnete Simon Hertel begrüßt die Idee, den Uhlandbogen um zwei Fahrspuren für Autos zu verringern. „Das ist ja auch in der Verlängerung nördlich der Berliner Straße nicht anders“, sagt er. Die Ursprungsidee, den Uhlandbogen ganz zu schließen, hätte er abgelehnt, sagt Hertel. Da würde der ganz Verkehr dann ja durch die ohnehin schon stark belastete Blissestraße führen. Zur Entlastung der Wilhelmsaue könne man sich auch überlegen, so Hertel, die Wilhelmsaue an der Bundesallee zu schließen, dann fiele zumindest ein Teil des Schleichverkehrs weg.

„Wir von der Bürgerinitiative Wilmersdorfer Mitte haben vieles von dem, das Sie uns vorgetragen haben, noch nicht gewusst“, sagt Matthias Reich diplomatisch. „Ich kann nur appellieren: Machen Sie mit bei uns.“