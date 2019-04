Breitscheidplatz in Charlottenburg wird zur Dauerfestung

Der Breitscheidplatz in Charlottenburg soll nun das ganze Jahr über gegen „Überfahrtaten“ geschützt werden.

Da stehen sie wieder: Die schwarzen Gitterkörbe und Poller zwischen Breitscheidplatz und Kurfürstendamm sind bereits vom Weihnachtsmarkt bekannt. Am Montag hat der Aufbau zum Schutz des Ostermarkts begonnen.

Zwar besteht die Senatsinnenverwaltung auf dem feinen Unterschied, der Platz werde generell geschützt und nicht die Budenstadt. Doch das sind juristische Spitzfindigkeiten, die verhindern sollen, dass die Kosten für den Transport und die Sicherung den Veranstaltern aufgebürdet werden.

Zudem sollen Präzedenzfälle für andere derartige Veranstaltungen vermieden werden. Dem Vernehmen nach hat der Senat für die Sicherungsmaßnahmen bezahlt, die Höhe der Summe ist unbekannt. Im Bezirk wird allein von Transportkosten zwischen 100.000 und 120.000 Euro ausgegangen.

Breitscheidplatz soll dauerhaft geschützt werden

Seit Montag werden die Drahtkörbe zur Sicherung des Breitscheidplatzes wieder aufgestellt.

Foto: Carolin Brühl

Nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 will die Stadt den Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche nun permanent schützen. Die Poller und Körbe sollen deshalb nun den Rest des Jahres auf dem Platz stehen bleiben. Anfang 2020 werden Stadtmöbel, Poller und Überfahrtssperren dem Charlottenburg-Wilmersdorfer Stadtrat Arne Herz (CDU) zufolge dauerhaft installiert. Konkrete Planungen sollen in den nächsten Wochen von den zuständigen Sicherheitsbehörden erarbeitet werden.

Gewerbetreibende am Breitscheidplatz beugen sich der Sicherheitslage

„Die Optik der geplanten temporären Maßnahmen für den Breitscheidplatz ist nicht im Sinne der Gewerbetreibenden vor Ort. Wenn es aber die Sicherheitslage erfordert, sind diese Maßnahmen nicht zu verhindern. Gemeinsam mit dem Senat, Bezirk und dem Schaustellerverband Berlin arbeiten wir daran, die Gestaltung der Maßnahmen zu optimieren, um so die Aufenthaltsqualität zu erhalten“, so AG-City-Vorsitzender Klaus-Jürgen Meier.