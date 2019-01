Radfahren gegen den Strom in der City West

In Wilmersdorf fehlt Platz für Radfahrer. Nun fordern Grüne in Einbahnstraßen der City West einen Radverkehr in beide Richtungen.

Wilmersdorf. Viel Platz ist nicht auf der Geisenheimer Straße in Wilmersdorf. Auf beiden Seiten der Straße parken Autos, dazwischen ist ein Fahrstreifen, den sich Auto- und Radfahrer vom Südwestkorso in Richtung Rüdesheimer Platz teilen. Bislang. Denn die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung fordern das Bezirksamt auf, in allen Einbahnstraßen, also auch der Geisenheimer und der Johan-Georg-Straße in Halensee zu prüfen, ob Radfahrer sie nicht auch gegen den Strom befahren dürften.

Immerhin, so die Begründung der Grünen, habe das Bezirksamt in seinem Verkehrskonzept den Willen geäußert, radfahren entgegen der Fahrrichtung in allen Einbahnstraßen zu ermöglichen. „Wir wollen das jetzt erst einmal vom Bezirksamt prüfen lassen“, sagt Grünen-Bezirksverordneter Alexander Kaas-Elias. Letztlich solle das auch ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung sein, signifikante Unfälle mit Radfahrern in Einbahnstraßen seien ihm nicht bekannt.

Anwohner der Geisenheimer Straße befürchten nun, dass bei einem solchen Szenario einer der Parkstreifen wegfällt. „Wir haben doch jetzt schon Probleme, unsere Autos abzustellen“, sagt eine junge Frau und setzt ihre Tochter in den Kindersitz. In den Nachbarstraßen gebe es reichlich Radwege, um die Geisenheimer zu umfahren.

Die CDU lehnt das Vorhaben an: „Zum Glück wurden diese Forderungen von der Straßenverkehrsbehörde bisher stets als zu gefährlich zurückgewiesen“, sagt der Bezirksverordnete Gerald Matern. „Alles andere ist verkehrssicherheitstechnisch einfach unverantwortlich. Einen Umbau der Straße mit einem Wegfall eines Parkstreifen lehne seine Fraktion ab.

