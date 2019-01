Straße vor Charlottenburger Schule soll gesperrt werden

Berlin. Die meisten Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Sie fahren sie morgens zur Schule und holen sie nachmittags wieder ab. Manche parken dabei in zweiter Reihe oder auf dem Gehweg – zum Teil minutenlang, etwa weil sie ihre Kleinen bis in den Klassenraum bringen. Alltag vor vielen Berliner Schulen. Das Verkehrschaos ist damit programmiert. „Das ist insbesondere für die Schulkinder selbst gefährlich“, sagt Martin Burth, SPD-Bezirksverordneter in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Burth hat nun einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) eingebracht, der dem etwas entgegensetzen soll. Im Rahmen eines Pilotprojekts soll vor der Charlottenburger Nehring-Grundschule die Nehringstraße zwischen Seeling- und Knobelsdorffstraße einen Monat lang zu gewissen Zeiten für Autos gesperrt werden. An Werktagen soll es morgens zwischen 7.30 bis 8.15 Uhr und nachmittags zwischen 15.45 und 16.30 Uhr kein Durchkommen geben.

An Haltezonen soll nur kurz ein- und ausgestiegen werden

Zum einen solle das dazu animieren, dass mehr Schüler zu Fuß oder mit dem Rad kommen, so Burth. Für Eltern, die ihre Kinder dennoch mit dem Auto bringen oder holen wollen, sollen an den Enden des gesperrten Straßenabschnitts Haltezonen eingerichtet werden – sogenannte „Kiss and ride“-Plätze. Dort soll nur kurz ein- und ausgestiegen werden können.

„Wir erhoffen uns drei Effekte“, sagt der SPD-Mann. Zum einen solle das Verkehrschaos aufgelöst und so mehr Sicherheit insbesondere für die Kinder erreicht werden. Zweitens solle der Elternverkehr insgesamt reduziert werden. „Außerdem bietet es die Chance für Schüler auf etwas mehr Selbstständigkeit, wenn sie die letzten Meter zu Fuß gehen.“

Anrainer sollen nicht drangsaliert werden

Die Polizei soll laut Antrag sicherstellen, dass in den Haltezonen nur kurz gehalten wird und niemand in den gesperrten Abschnitt fährt. „Wir wollen selbstverständlich die Anwohner nicht drangsalieren“, so Burth weiter. Daher gelte wahrscheinlich "Anrainer frei".

Wie genau das Projekt ausgestaltet werden kann, müsse jetzt geprüft werden. Der SPD-Antrag wurde von der BVV am Donnerstag in den Schulausschuss sowie die Ausschüsse für Verkehr und für Bürgerdienste überwiesen. Wird er von der rot-rot-grünen Mehrheit angenommen, soll das Projekt nach den Sommerferien 2019 starten.