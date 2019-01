Charlottenburg Wilmersdorf: Mit Menschenliebe zur erfolgreichen Unternehmerin

Kristina Feibig ist Inhaberin des Rewe-Marktes an der Auerbachstraße 12 in Grunewald.

Unternehmerin Kristina Feibig wurde als „Frau in Verantwortung“ in Charlottenburg-Wilmersdorf ausgezeichnet. Ein Porträt.

Grunewald. Fragt man ihre Tochter Virginia, ob die Mutter ein Vorbild für sie sei, gibt es keine Sekunde des Zögerns: „Aber sowas von!“, sagt die 22-Jährige mit einem Brustton, der keinen Zweifel an ihrer Überzeugung lässt. Nicht von ungefähr sind Virginia und ihr Bruder Randy (29) ins Familienunternehmen eingestiegen. Kristina Feibig ist aber nicht nur für ihre Kinder beispielhaft. Auch der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf würdigt das Engagement der 53-jährigen Geschäftsfrau mit dem diesjährigen Preis für die „Frau in Verantwortung“.

Seit 14. Oktober 2010 betreibt Kristina Feibig einen Supermarkt an der Auerbachstraße in Grunewald. Auch wenn Rewe draufsteht, ist die 53-Jährige nicht Franchise-Nehmerin, sondern alleinige Inhaberin des Geschäfts. Geschaffen hat sie es nahezu aus dem Nichts. Bevor der schmucke Markt im Grunewalder Villenstil gebaut wurde, gab es an der Stelle nahe dem Bahnhof nur eine Brache, auf der ein Autohandel betrieben wurde.

Von der angestellten Tischlerin zur Unternehmerin

An der Wiege gesungen war es Kristina Feibig nicht, dass sie eines Tages als selbstständige Unternehmerin erfolgreich sein würde. Vor ihrem Umzug in den feinen Grunewald war Feibig von 2000 an Managerin eines Supermarkts in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. „Das war ein anderes Publikum, irgendwie cooler, aber man selber war ja auch noch jünger“, sagt sie und grinst. Prenzlauer Berg war ihre Heimat. „Da bin ich aufgewachsen.“

Festakt im Intarsiensaal des Rathauses Charlottenburg: Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD), Kristina Feibig, Gleichstellungsbeauftragte Katrin Lück und Laudator Carsten Sell (CDU, v.l.)

Foto: Carolin Brühl

Handel hat sie nie wirklich gelernt: „Ich bin eigentlich von Haus aus Möbeltischlerin mit einem richtigen Facharbeiterbrief.“ Ein kompletter Quereinsteiger und auch Querdenker sei sie. „Im Osten wäre ich mit meiner großen Klappe nie was geworden“, sagt sie und lacht ein tiefes, rauchiges Lachen. Der Humor scheint ihr in den Wanderjahren jedenfalls nicht abhanden gekommen zu sein.

Kristina Feibig glaubt, dass ihr der Quereinstieg in den Handel eher geholfen als geschadet hat. „Ich kenne viele, die den Beruf gelernt haben, die sind da eher ein bisschen festgefahren. So ein Korsett, das mir von außen vorgegeben wird, ist eher nichts für mich. Ich denke anders und gern selber.“ Den Respekt ihrer Kunden hat sie sich erarbeitet. „Hier wird viel erwartet“, sagt sie. Ein Punkt mag vielleicht auch sein, dass Feibig und ihr Team einmal im Jahr ein Sommerfest vor dem Supermarkt veranstalten. „Das ist inzwischen ein richtiges Kiezfest für die Grunewalder geworden“, sagt sie.

Wie sie sich Respekt erarbeitet hat

Erarbeitet hat sich Feibig auch den Respekt ihrer rund 40 Mitarbeiter. „Tolle Frau“, sagt ein junger Mann, der Süßigkeiten in ein Regal räumt, auf die Frage nach seiner Chefin. Namentlich möchte er nicht in Erscheinung treten, aber er fügt noch schnell hinzu, man könne mit allem zu ihr kommen. „Zwar weiß die Chefin genau, was sie will, aber gerecht ist sie“, sagt er.

„Ich mag Leute einfach“, sagt Kristina Feibig. „Wer keine Empathie für Leute hat, braucht in so einem Beruf erst gar nicht anzufangen.“ Einfach ist es für sie dennoch nicht, geeignete Angestellte zu bekommen. „Als ich 2010 hier angefangen habe, hatte ich ungelogen so einen Stapel Bewerbungen“, sagt sie und zeigt einen imaginären Stapel von etwa 40 Zentimetern mit der Hand. Das sehe heute ganz anders aus. „Ich habe nach unserem letzten Umbau fünf Leute eingestellt, davon musste ich vier wieder nach Hause schicken, weil sie einfach nicht arbeitsfähig waren.“

Gerade jungen Eltern will sie entgegenkommen

Dabei gibt Kristina Feibig gerade Menschen mit Brüchen in den Lebensläufen oft eine Chance: „Ich mag’s gern schwierig“, sagt sie. Nicht immer, aber manchmal habe sie auch Erfolg damit, wenn sie sich Zeit nehme. „Egal ob junge Männer oder Frauen, für manche ist es einfach nicht gut, wenn immer alles so zackig gehen muss. Die brauchen eben ein bisschen länger.“ Doch obwohl sie sich besonders für die Frauen in ihrem Unternehmen einsetzt, wundert sie sich, dass sich immer weniger junge Frauen in ihrer Branche bewerben. „Wir sind zertifiziert für „Beruf und Familie“, ich helfe, wo es nur geht, wenn es Schwierigkeiten gibt und unterstütze auch jeden Weiterbildungswunsch.“

Das Engagement für ihre Mitarbeiter reicht Feibig aber offenbar nicht aus. Regelmäßig beteiligt sie sich an Veranstaltungen zum „Equal Pay Day“, dem Tag der Gleichbezahlung von Männer und Frauen oder unterstützt seit fünf Jahren die evangelische Kita Grunewald bei der Aktion „Gesundes Frühstück“. Auf die Frage, woher sie ihre Energie nimmt, sagt sie: „Man bekommt etwas zurück, wenn man etwas gibt.“

Der Preis "Frau in Verantwortung"

Der jährlich zu vergebende Monika-Thiemen-Preis ist seit 2013 nach der frauenpolitisch engagierten Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf (2001 bis 2011) benannt, die den Wettbewerb 2007 ins Leben rief. Gesucht werden weibliche Führungspersönlichkeiten, die im Bezirk beruflich tätig sind. Sie können vorgeschlagen werden oder sich selbst bewerben. Die Preisträgerinnen sollen andere Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung mit Ausbildungsangeboten für junge Frauen oder Aufstiegsförderung unterstützen. Die Kandidatinnen setzen sich zudem für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ein. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird durch die Frau in Verantwortung gefördert. Die Preisträgerin erhält ein Preisgeld 1000 Euro. 2017 erhielt den Preis Carola Zarth von der Auto-Elektrik Günter Holtz GmbH und künftige Präsidentin der Handwerkskammer, 2016 Kerstin Ehrig-Wettstaedt, von der Ehrig GmbH.

