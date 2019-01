Zu wenig Platz an der Schule: Hebel-Club muss schließen

Wilmersdorf. 24 Jahre konnten Kinder der Johann-Peter-Hebel-Grundschule an der Emserstraße in Wilmersdorf Räume der Schule für den sogenannten Hebel-Club zum "Chillen", Spielen oder zum Hausaufgaben machen nutzen. Zum 31. März soll damit Schluss nun sein. "Es tut mir sehr leid", sagt Schulstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD). Manche kommunalpolitischen Entscheidungen glichen der Quadratur des Kreises. Die Räume würden aber dringend für Unterrichtsräume benötigt.

100 Plätze für Schulanfänger gibt es an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule. Dem stehen 173 Kinder gegenüber, die nach den Sommerferien dort eingeschult werden sollen. Platz dafür muss Schmitt-Schmelz (SPD) schaffen. Die Fördermittel des Jugendhilfeausschusses für die Schülerclubs seien deshalb schon vor einem Jahr nur noch auf ein Jahr bewilligt worden. "Ich habe damals schon darauf hingewiesen, dass wir uns alle Clubs anschauen müssen, ob das aufgrund das entwickelnden Schülerzahlen noch funktionieren wird", sagt die Stadträtin. Im Fall des Hebelclubs sei die Raumnot einfach zu groß.

Neue Sporthalle wird gebaut

Schülerclubs mit einem niedrigschwelligen Angebot für Kinder gibt es in der City West noch an der Eosander-Schinkel-Schule, an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und an der Ludwig-Cauer-Grundschule. Doch am dramatischsten stellt sich Schmitt-Schmelz zufolge die Raumnot an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule dar. "In anderen Schulen kann ich ja Container in den Pausenhof stellen, das geht hier aber nicht, weil wir hier eine neue Sporthalle und einen Ergänzungsbau errichten und ja auch Platz für die Baustelle benötigen", sagt sie.

Renate Redeker und Brigitte Stack-Wolf vom Vorstand des Vereins Hebel-Club wollen für ihr Angebot weiter kämpfen. "Rund 60 Kinder nutzen den Club regelmäßig. Wo sollen die denn hin?", sagt Redeker. Die bisher vom Club genutzten Räume im Erdgeschoss seien wegen der Deckenhöhe unzulässig für Unterrichtsräume, Jugendarbeit benötige aber keine Betriebserlaubnis.

Allein getroffen hat die Stadträtin die Entscheidung nicht, auch die Konferenz der Lehrer und Erzieher der Schule unterstützen die Maßnahme. "Wir brauchen den Platz wirklich für die Schule", bestätigte auch Schulleiterin Angela Jesse am Rande des jüngsten Jugendhilfeausschusses. Bedacht werden müsse beispielsweise ja auch, dass es ab dem kommenden Schuljahr auch kostenloses Schulessen für die Grundschulkinder gebe. "Die rund 600 Kinder müssen ja irgendwo essen", so Jesse.

Kinder- und Jugendparlament sieht Priorat der Schulpflicht

Mit der Causa Hebel-Club haben sich auch das Kinder- und Jugendparlament (KJP),die Schulsprecherkonferenz und der Bezirksschülerausschuss beschäftigt: "Wir sind zu der Meinung gekommen, dass das Recht auf Bildung und das Recht auf Freizeit hier kollidieren, weswegen wir dafür sind, den Standort des Hebel-Clubs zu verschieben", sagt der KJP-Vorsitzende Miguel Góngora. Es stehe aber außer Frage, dass erst einmal die Schulpflicht gesichert werden müsse.

Grüne und Linke unterstützen den Club

Unterstützung bekommt der Hebel-Club indes von Grünen und Linken in der BVV. Für die jugendpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen, Petra Vandrey, gilt es, die "gewachsene Struktur" in der niederschwelligen Jugendarbeit unbedingt zu erhalten. "Es gehen ja besonders viel kleine Kinder in den Club", sagt sie. "Die Erwachsenen sollten sich jetzt einmal an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden. Es müssten an den Nachmittagen doch genug andere Räume in der Schule unbenutzt sein. " Schließlich gehe es ja um Kinder, sagt sie.

Für ihren Antrag im Jugendhilfeausschuss, den Club für das gesamte Jahr 2019 weiter zu finanzieren, gab es eine mehrheitliche Zustimmung. Lediglich CDU und FDP stimmten dagegen, die SPD enthielt sich der Stimme. "Auf die Frage nach ihrer Enthaltung erklärt Fraktionschefin Constanze Röder: „Mit diesem Antrag wird den Betroffenen nur suggeriert, dass der Jugendhilfeausschuss über die internen Schulbelange entscheiden darf. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der JHA kann lediglich über die Verteilung von finanziellen Mitteln entscheiden. Für uns ist jedoch klar, dass die im Haushalt vorgesehen finanziellen Mittel voll ausgeschöpft werden müssen.“ Ann-Kathrin Biewener, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion sagt: "Der Hebel-Club hat in den letzten Jahren eine tolle Arbeit geleistet. Daher ist es für meine Fraktion umso schlimmer, dass das Schulamt keine andere Möglichkeit sieht, als den Hebel-Club an einen anderen Standort zu verlagern."

Doch ein anderer Standort ist ebenfalls strittig. Der Verein besteht auf dem Standort Hebel-Schule. "Das steht so in unser Satzung", sagt Redeker. Ein weiteres Problem für Schmitt-Schmelz: "Ich brauch schon auch die Bereitschaft des Vereins, wenn wir gemeinsam nach einer alternativen Lösung suchen sollen."

