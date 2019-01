Das müssen Besucher über die Grüne Woche in Berlin wissen

Am Freitag beginnt die Grüne Woche mit einer Rekordbeteiligung in den Hallen unter dem Funkturm - 400.000 Besucher werden erwartet.

Westend. Die 93. Ausgabe der Grünen Woche startet am morgigen Freitag mit einer Rekordbeteiligung: 1750 Aussteller aus 61 Ländern zeigen an zehn Messetagen regionale Spezialitäten, aber auch Trends aus Landwirtschaft und Gartenbau. 400.000 Besucher werden auf dem Berliner Messergelände unterm Funkturm erwartet. Was für Besucher wichtig ist:

Glückliche Finnen

Wussten Sie, dass die Finnen das glücklichste Volk der Welt sind? Das fand im vergangenen Jahr der UN-Weltglücksbericht heraus. Auf der globalen Leistungsschau der Ernährungs- und Landwirtschaftsindustrie will der nördlichste EU-Staat nun auch zeigen, dass sich in Finnland nicht nur gut leben, sondern auch gut essen lässt. Finnland, das diesjährige Partnerland der Grünen Woche, präsentiert in Halle 10.2 unter anderem Lebensmittel aus sechs Regionen. Besucher können zum Beispiel Rentierchips oder Flammlachs kosten. Auf die Teller kommen aber auch Hafer und Dinkellakritz. Zudem werden finnische Spirituosen ausgeschenkt, darunter Roggen-Gin von der preisgekrönten Destillerie Kyrö und Wodka aus dem Dorf Koskenkorva.

Neue Optik für Berlin

Die deutsche Hauptstadt hat ihren Stand auf der Grünen Woche generalüberholt. Das frisch-grüne Design der Ausstellungsfläche in Halle 21b soll vor allem die Food-Start-ups in Szene setzen. Insgesamt 35 Aussteller zeigen Vielfalt und Originalität der Berliner Ernährungswirtschaft. Gereicht werden etwa kleine Hackbällchen in verschiedenen Soßen, das typische Berliner Eisbein auf Schrippe oder frisch gepresster Zuckerrohrsaft. Auch der Umweltschutz steht im Vordergrund: Berliner Fassbrause wird mit einem Glashalm zum Trinken gereicht. Leckereien aus Brandenburg finden sich übrigens gleich nebenan in Halle 21a.

Vielfältige Geschmackserlebnisse

Nationales und internationales Streetfood bietet die Markthalle 1.2a: Algenpastete, mexikanische Burritos oder scharfe Chickenwings aus Korea treffen immer mehr den Geschmack experimentierfreudiger Verbraucher. Vegetarisches Streetfood aus Afrika wie Bricka Sweet and Spicy mit Süßkartoffeln, veganes Gurkenlimetteneis am Stiel mit Gurkenscheibe, chinesische Dumplings in Chili-Öl, japanische Ramen-Suppe und peruanisches Pisco Sour, sogar gebratene Insekten, Insektenriegel und Käsekuchenschnaps finden sich hier auf der Speisekarte.

Landwirtschaft zum Anfassen

Die Frage, woher das Essen kommt und wie es erzeugt worden ist, wird für viele Verbraucher immer wichtiger. Das Forum Moderne Landwirtschaft hat deswegen gemeinsam mit 60 Unternehmen den Erlebnis-Bauernhof in Halle 3.2 aufgebaut. Besucher können hier am Steuer eines Traktors Platz nehmen, Milch verkosten oder in der gläsernen Bäckerei vorbeischauen. In Halle 4.2 wollen ländliche Regionen Lust aufs Land machen. Die vier Themenbereiche „Ländliche Entwicklung“, „Multitalent Holz“, „Nachwachsende Rohstoffe“ sowie „Wild, Jagd, Natur“ sollen dazu einladen, das Landleben mitten in der Großstadt zu genießen. Tierisch wird es in den Hallen 25 und 26: Hier bellen, miauen und zwitschern Hunderte Haus- und Heimtiere. Stallgeruch gibt es hingegen vom 24. bis 27. Januar bei der Hippologica, dem Hallenreitsport-Event auf der Grünen Woche.

Blühende Vielfalt

In der Blumenhalle 9 zeigen Aussteller unter dem Motto „Blooming City: bunt – kreativ – natürlich“ die blühende Seite einer lebendigen Großstadt. Auf 7500 Quadratmetern Fläche werden unter anderem mehr als 60.000 Blüten zu sehen sein. Mit dabei sind auch Berlins Kleingärtner. Auf der Grünen Woche wollen sie vor allem zeigen, wie klimafreundlich und ökologisch sie gärtnern.

Politische Schwergewichte

Die diesjährige Messe wird vermutlich so politisch wie noch nie: Der bevorstehende Brexit und drohende Handelskriege beschäftigen die europäische Agrarindus­trie. Neben der alljährlichen Konferenz der Landwirtschaftsminister werden auch der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin erwartet: Angela Merkel hält am Freitag eine Rede auf dem Global Forum for Food and Agriculture (GFFA). Hauptthema: Digitalisierung in der Landwirtschaft.

Touren

Die Veranstalter der Grünen Woche haben sieben verschiedene Rundgänge zusammengestellt. An einem Tag geht es bei den Touren, die selbstständig erlaufen werden können, zum Beispiel einmal um die Welt und auf Deutschland-Tour. Oder aber man wandelt auf den Spuren der angesagtesten Food-Trends. Für das jüngste Publikum gibt es die Familien-Tour. Ein Schwerpunkt: der Erlebnis-Bauernhof in Halle 3.2. Für die einzelnen Rundgänge sollten sich die Besucher jeweils einen Messe-Tag Zeit nehmen.

Anreise und Eintrittskarten

Die Messeverantwortlichen empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der S-Bahn S3 und S9 bis zum Bahnhof Messe Süd; S-Bahn S3, S5, S7, S9 bis zum Bahnhof Westkreuz; S-Bahn S41, S42, S46 bis zum Bahnhof Messe Nord; mit der U-Bahn U2 bis zu den Bahnhöfen Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz; mit den Buslinien 104, 139, 349, M49 zum Messedamm/ZOB und mit den Buslinien X34, X49 bis zum Theodor-Heuss-Platz oder Messe Nord/ICC.

Geöffnet ist die Messe vom 18. bis 27. Januar von 10 bis 18 Uhr, am „Langen Freitag“ (25. Januar) von 10 bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigte Tickets für Schüler und Studenten kosten zehn Euro. Von Montag bis Freitag gibt es die Happy-Hour-Karte täglich ab 14 Uhr für zehn Euro und die Familienkarte (maximal zwei Erwachsene und maximal drei Kinder bis 14 Jahre) für 31 Euro.

