Unmut über die Schließung des Ratskellers Charlottenburg

Charlottenburg. „Ich ärgere mich, dass wieder einmal den Senioren etwas weg genommen wurde“, klagt Marion-Ise Halten-Bartels, stellvertretende Vorsitzende der Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf. Denn der „Wintergarten“, die Kantine des Bezirksrathauses an der Otto-Suhr-Allee, sei insbesondere bei älteren Menschen beliebt gewesen. Vor allem alleinstehende oder verwitwete Senioren mit geringer Rente hätten von dem günstigen Angebot profitiert und dort regelmäßig zu Mittag gegessen, so Halten-Bartels weiter. „Menschen, die nicht oder nicht mehr kochen konnten oder es für sich allein nicht tun wollten.“

Ratskeller bliebt mindestens ein halbes Jahr geschlossen

Der Wintergarten wurde gemeinsam mit dem Ratskeller Charlottenburg betrieben, der zum Jahreswechsel schließen musste. Das Bezirksamt hatte einer weiteren Verlängerung des 2003 geschlossenen Vertrags mit Pächterin Angelika Scholtz widersprochen. Es soll saniert, umgebaut und neu ausgeschrieben werden. Mit einer Wiedereröffnung rechnet der Bezirk frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019. Dann soll es auch wieder einen günstigen Kantinenbetrieb geben. Für die Senioren stelle sich allerdings die Frage, wo sie bis dahin essen können, meint Halten-Bartels.

„Es gibt im unmittelbaren Umfeld des Rathauses keinen adäquaten Ersatz.“ Restaurants seien zumindest für den regelmäßigen Besuch zu teuer und würden meist erst abends öffnen. Das Angebot der umliegenden Imbisse sei qualitativ nicht vergleichbar. Eine Ausweichmöglichkeit bietet die ebenfalls öffentliche Kantine des Finanzsamts an der Bismarckstraße. Für gehbehinderte Senioren, die am Rathaus wohnen, sei das jedoch zu weit weg, so Halten-Bartels. „Und auf das Finanzamt hätte das Bezirksamt außerdem wenigstens hinweisen müssen“, kritisiert sie und sieht hier die Interessen der Senioren schmählich missachtet.

Nach 47 Jahren im Rathaus: Kabarett „Klimperkasten“ zieht an die Rankestraße

Kurz vor Silvester fiel auch der vorerst letzte Vorhang für das Berliner Kabaretts „Klimperkasten“. Seit 1971 trat die Truppe, die einst Jürgen von der Lippe oder Max Raabe zu ihren Mitgliedern zählte, regelmäßig im Ratskeller auf. Von den derzeit rund zehn Schauspielern und Sängern hätten sich einige bereits arbeitslos melden müssen, klagt Kabarett-Leiter Jerry Roschak. Denn zumindest bis Ende März werde es keine Auftritte mehr geben. Zwar sei ab April mit der Gaststätte „Zur Kneipe“ an der Rankestraße eine neue Spielstätte gefunden, so Roschak weiter. „Aber natürlich wären wir gern im Rathaus geblieben – wir sind seit 47 Jahren dort“, bedauert der 86-Jährige.

Das scheint nach jetzigem Stand aber nicht möglich. Mit dem ebenfalls im Souterrain des Gebäudes liegenden Intarsiensaal sei ihm vom Bezirksamt zwar eine Ausweichspielstätte zugesagt worden. Das allein reiche jedoch nicht. „Wir müssen wissen wo die Scheinwerfer angebracht werden können, ob das Klavier dort aufgestellt werden kann, wo sich die Künstler umziehen sollen, welche Toiletten für die Gäste zur Verfügung stehen und ob wir Speisen und Getränke aus den benachbarten Restaurants anliefern lassen dürfen“, zählt Roschak eine Reihe unbeantworteter Fragen auf.

Insgesamt fünf Briefe habe er seit Oktober an den für bezirkseigene Liegenschaften zuständigen Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) geschrieben, so der Kabarett-Leiter. Jeweils einer sei an Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) sowie an die Bezirksverordnetenversammlung gegangen. Geantwortet habe bislang niemand und auch telefonisch habe er keine Auskunft erhalten. „Volksnahe Arbeit ist das nicht“, so Roschak, der 1992 für die Förderung des Kabarett-Nachwuchses das Bundesverdienstkreuz erhielt. Offen sei auch, ob der Klimperkasten unter einem neuen Betreiber in den Ratskeller zurückkehren kann.

AfD-Treffpunkt offiziell kein Grund für Ratskeller-Aus

Auf einem Aushang am Eingang des Rathauses findet sich eine schriftliche Begründung des Bezirksamts für die Schließung des Ratskellers und der Kantine. Zum einen wolle man „verbesserte qualitative Anforderungen“ an das Personalrestaurant vertraglich absichern, die anderswo längst die Regel seien. Da man außerdem die bisherigen Kantinenräume für die Verwaltung nutzen wolle, sollen Kantine und Restaurant künftig zusammengelegt werden. Neben dem dazu erforderlichen Umbau sollen gleichzeitig die „seit Jahren notwendige Sanierungen“ der gesamten Elektroanlage sowie der Trinkwasseranschlüsse durchgeführt werden. Ein Weiterbetrieb der Kantine sei währenddessen nicht möglich.

Sobald Bedarf und Zeitaufwand für die Arbeiten bekannt seien, soll im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ein neuer Betreiber gefunden werden. Auch die bisherige Pächterin könne sich dann erneut bewerben, heißt es. Allerdings müsste sie dazu ein Veranstaltungskonzept vorlegen, um „die Pluralität und Offenheit des Ortes besser darzustellen, als dies in den letzten Jahren erfolgt ist“. Zuletzt war der Ratskeller als regelmäßiger Treffpunkt der AfD in die Schlagzeilen geraten. Die Partei unterstellt dem Bezirk daher politische Gründe. Er selbst habe die nicht, sagte Stadtrat Schruoffeneger der Morgenpost bereits im September. Dass es sie bei anderen Mitgliedern des Bezirksamts gebe, sei aber kein Geheimnis.

