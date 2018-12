Ludwigkirchplatz: Mieter wollen sich nicht vertreiben lassen

Der Wohnungskomplex an der Ecke Emser und Pariser Straße in Wilmersdorf zeigt, wie sehr der Druck auf begehrte Innenstadtlagen wächst.

Berlin. An viele der weißen Wohnungstüren haben Arbeiter blaue Punkte gemalt. Was eigentlich fast ein bisschen fröhlich aussieht, hat aber eher einen traurigen Grund. Die blauen Punkte bedeuten, dass die Wohnungen leer stehen und bis auf die Grundmauern entkernt sind, zum Teil schon seit zwei Jahren.

Der Wohnungskomplex an der Ecke Emser und Pariser Straße in Wilmersdorf ist ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr der Druck auf begehrte Innenstadtlagen wächst, und die Gegend rund um den Ludwigkirchplatz ist begehrt wie kaum eine andere in der City West. In den neu gebauten Nachbarhäusern sind Mieten von 20 Euro pro Quadratmeter inzwischen Normalität, Eigentumswohnungen unter einer Million Euro kaum mehr zu bekommen.

An der hofseitigen Fassade zur Emserstraße sind noch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen.

Foto: Carolin Brühl

In dem Komplex mit seinen rund 70 Wohnungen ist seit dem Krieg nicht viel passiert, immer wieder wechselten die Eigentümer. Viel Geld steckte jedoch keiner von ihnen in die Immobilie. In der Fassade Emser Straße 39 sind noch die Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen. Die Farbe blättert ab. Inzwischen firmiert eine erst am 23. November gegründete „Emser Straße Living GmbH“ mit Sitz in Schönefeld als Eigentümerin. Zweck der Gesellschaft laut Handelsregister: „Der Ankauf, die Renovierung und Aufstockung, Verwaltung sowie die Vermarktung der Immobilie Emser Straße 39 u.a. / Pariser Straße 17 u.a. in 10719 Berlin.“ Eine Telefonnummer lässt sich nicht ermitteln.

Die Pfeiffers wollen bleiben

Zu einem Ortstermin am Montagmorgen mit einer Richterin haben die Geschäftsführer Stefan Bußfeld und Franz-Josef Marxen eine Anwältin geschickt. Die Richterin geht der Klage des Mieters Boris Pfeiffer nach. Er wohnt im Eingang 39c. Seit die Wohnung unter seiner entkernt worden ist, bildeten sich überall Setzrisse. Auch der Brandschutz sei nicht mehr gewährleistet, sagt er. Das habe auch ein Vertreter der Bauaufsicht festgestellt, aber passiert ist trotzdem nichts. Pfeiffer und seine Familie wagen es nicht mehr in der Wohnung zu leben, haben sich vorübergehend eine andere Bleibe gesucht. Doch die Pfeiffers wollen wieder zurück und fordern eine Beseitigung der Schäden sowie Schadenerssatz.

Ein Blick durch den Briefschlitz zeigt: Die leeren Wohnungen sind bis auf die Grundmauern entkernt.

Foto: Carolin Brühl

Reiche Leute sind es nicht, die in den Häusern wohnen. Die Mieten sind das, was Berliner bezahlbar nennen. „Ich bin Rentnerin“, sagt Monica Gruber. Für ihre 68-Quadratmeter-Wohnung an der Pariser Straße 17 zahlt sie 563 Euro „und ein paar Zerquetschte“. Aber schon jetzt kommt sie mit ihrer Rente nur über die Runden, weil sie sich nebenher etwas mit Stadtführungen dazuverdient. 7000 Euro hat man ihr geboten, wenn sie auszieht. „Ich wohne hier doch schon seit 33 Jahren, wo soll ich denn hin“, sagt die 71-Jährige.

Die SPD solidarisierte sich am Montag auf einer Spontan-Demonstration mit den Mietern und forderte den Erhalt des preiswerten Wohnraums. Mit dabei die Abgeordnete Franziska Becker und der Bezirksverordnete Wolfgang Tillinger. Der will den Fall jetzt dem Stadtplanungsausschuss vorlegen. Tillinger hat inzwischen auch ermittelt, dass die Anträge auf Leerstand zum 31. Dezember auslaufen. Dann müssen die Wohnungen wieder Wohnzwecken zugeführt werden. Die Frage ist dann nur, zu welchem Preis.