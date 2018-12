Zum ersten Mal: Weihnachtssingen in Wilmersdorf

Singen statt gleiten: Erstes Weihnachtssingen am 19. Dezember in Wilmersdorf.

Was in der Alten Försterei in Köpenick so gut klappt, könnte auch im Horst-Dohm-Eisstadion funktionieren, hofft die Kulturstadträtin.

Berlin. Was jedes Jahr in der Alten Försterei in Köpenick so viele Menschen anlockt, könnte doch auch in der City West gut laufen, dachte sich jüngst Kultur- und Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD): das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. In Wilmersdorf hatte sie auch schnell die Location gefunden, die der Alten Försterei noch dazu eines voraus hat: das zur Adventszeit passsende winterliche Ambiente im Horst-Dohm-Eisstadion.

Eine neue Tradition schaffen

Aus der Idee wurde schnell Realität. Am Mittwoch, 19. Dezember, gibt es nun ab 18 Uhr ein erstes Weihnachtssingen im Horst-Dohm-Eisstadion an der Fritz-Wildung-Straße 9. Damit es gleich ein bisschen adventliche Power gibt und textlich nicht ganz Sattelfeste zumindest mitsummen können, singen etwa 100 Chormitglieder der Musikschule in Begleitung eines Blechbläser-Quartetts mit. Liedtexte wird es auf Blättern geben.

Der Eintritt ist frei, wer seine Schlittschuhe selber mitbringt, darf an diesem Tag auch umsonst über die Eisbahn gleiten. Die Ausleihe ist anlässlich der außergewöhnlichen Veranstaltung auch um die Hälfte reduziert. „Das gemeinsame Singen dauert etwa eine Stunde, wer danach noch bleiben möchte, darf das gern tun“, sagt Schmitt-Schmelz. „Ich würde mich freuen, wenn sich daraus eine schöne Tradition entwickeln würde.“