Kampf gegen Verdrängung Milieuschutz soll auch für Kieze in Wilmersdorf kommen

Charlottenburg-Wilmersorf. Der Kiez verliere langsam seinen Charakter, sagte Peter Gnielczyk von der Bürgerinitiative Fasanenplatz (BI) vor der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf (BVV). Dort wurde in der letzten Sitzung dieses Jahres ein Einwohnerantrag der BI diskutiert, der Milieuschutz für weite Teile Nord-Wilmersdorfs fordert. „Das sind nicht nur mehr als 2000 Unterschriften, sondern mehr als 2000 Gespräche“, so Gnielczyk weiter. Die Verdrängung um Fasanen-, Nikolsburger-, Prager- und Ludwigkirchplatz beträfe nicht nur Menschen mit geringem Einkommen, sondern längst den Mittelstand. Vor allem Ältere und Familien könnten sich Eigentumswohnungen für mehr als eine Million Euro nicht leisten, wie sie zuletzt in der Fasanenstraße angeboten worden seien. „Und der Fall des Böhm-Hauses zeigt wie kreativ und frech die Investoren sind.“

Mehrheit der BVV votiert für Milieuschutz

Das Ergebnis der Abstimmung überraschte nicht und glich früheren dieser Art. Wie schon bei den bereits existierenden Milieuschutzgebieten Gierkeplatz und Mierendorff-Insel votierte die Mehrheit von SPD, Grünen und Linken dafür, CDU und FDP dagegen. Die AfD war gespalten. In der Diskussion wiederholten die Sprecher der Fraktionen im Wesentlichen ihre Argumente aus dem Bauausschuss, wo der Antrag bereits Mitte November Thema war. Rot-Rot-Grün sieht im Milieuschutz ein geeignetes Mittel, Mieter vor Verdrängung zu bewahren. CDU und FDP halten des Instrument für ungeeignet und plädieren stattdessen für Neubau, um den Berliner Wohnungsmarkt zu entspannen.

Zusätzliche Stellen sollen bis zu zehn Gebiete betreuen

Milieuschutz sei ferner vor dem Hintergrund des Personalmangels im Bezirk nicht umsetzbar, kritisierten die Sprecher von Union und FDP und verwiesen auf den Klausenerplatz. Hier wurde bereits im September 2017 einem ähnlichen Einwohnerantrag zugestimmt, der vom Bezirksamt bislang nicht umgesetzt wurde. Ein seit mittlerweile 15 Monaten andauerndes Vollzugsdefizit, das Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) stets mit fehlendem Personal begründete.

Bezirke bekommen mehr Mitarbeiter

„Nun haben wir aber glücklicherweise auf Landesebene seit der heutigen Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2018/2019 eine andere Regelung“, gab Schruoffeneger am Donnerstagabend zu Protokoll. Für jedes existierende und neu geschaffene Milieuschutzgebiet bekämen die Bezirke eine halbe Stelle als Sonderzuweisung. Auf dieser Grundlage wolle Charlottenburg-Wilmersdorf drei neue Stellen ausschreiben und bis Sommer besetzen. Langfristig sollen aus den derzeit zwei zuständigen Mitarbeitern acht werden. „Dann kommen wir bis zu einer Ausweisung von zehn Milieuschutzgebieten.“ Zwei davon sollen im Frühjahr kommen, zwei weitere im Herbst. Um welche es sich dabei handelt, ließ der Stadtrat aber offen.

