Hoffnung für das Schoelerschlösschen

Wilmersdorf. Die bereits mehr als eine Dekade währende Hängepartie um die Zukunft des maroden Schoeler-Schlösschens hat ein Ende, Sanierung und Bespielung bleiben in bezirklicher Hand. Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) zeigte bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses eine Lösung auf, die mehrheitlich Gefallen fand.

Viele Ideen für Nutzung verworfen

Ausschussmitglied Reinhold Hartmann (CDU) hat abgezählt: Zehn Mal habe die AG Schoeler-Schlösschen bereits getagt. Viele Ideen zur Nutzung wurden vorgebracht und verworfen. Einig waren sich Arbeitsgruppe und Ausschuss aber immer in einer Sache: Das älteste Haus von Wilmersdorf muss erhalten bleiben und soll Stätte für kulturelle Veranstaltungen werden. Die große Hürde: Die Ertüchtigung des Baudenkmals wird 3,5 Millionen verschlingen. Deshalb wurde auch stets über ein Interessenbekundungsverfahren nachgedacht.

Bezirk wollte keinen externen Träger

Dann hätte ein externer Träger diese Kosten tragen müssen. Den Nachteil dieser Variante beschrieb Christiane Timper (SPD) in der aktuellen Diskussion so: „Dann hätte der Bezirk nicht mehr die Hand auf der Immobilie. Warum sollte er das machen, wenn es einen Weg zur Finanzierung gibt?“ Dieser Weg, recherchiert von Heike Schmitt-Schmelz, sieht so aus: Aus dem Bundesprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen aus den Bereichen Sport, Jugend und Kultur könnten 45 Prozent der Kosten beantragt werden, wenn eine Quersubventionierung existiert. Dazu möchte Schmitt-Schmelz die Lottostiftung Berlin anzapfen. „Erste Gespräche sind geführt, avisiert ist eine Million Euro“, sagte sie. Den Rest müsste der Bezirk tragen.

Im schlechtesten Fall muss der Bezirk alle Kosten tragen

„Ich kann nicht versprechen, ob wird die Gelder vom Bund oder der Stiftung bekommen. Was ich sagen kann ist, dass im schlechtesten Fall der Bezirk auch die kompletten Kosten trägt. Das ist so im Investitionsplan eingetragen“, sagte Schmitt-Schmelz. Auch wenn es bezüglich der Finanzierung einen "doppelten Boden" gebe, alleine wolle sie nicht nach vorne preschen, „Deshalb bräuchte ich jetzt ihre Zustimmung, damit nachher niemand sagen kann, er habe davon nichts gewusst.“ Die Grünen präferieren immer noch ein Interessenbekundungsverfahren, die AfD enthielt sich der Stimme. Alle anderen Fraktionen tragen die Entscheidung der Kulturstadträtin mit, zeigten sich sehr froh darüber, dass es endlich weitergeht.

Startschuss für Sanierung fällt 2021

Der Startschuss für die Sanierung fällt 2021. In diesem Jahr steht auch die erste Rate aus dem bezirklichen Investitionsplan zur Verfügung. Die Maßnahmen werden drei bis vier Jahre dauern. Bespielt werden soll das Haus anschließend vom Bezirk. Das Nutzungskonzept soll sich von dem der Villa Oppenheim oder der Kommunalen Galerie unterscheiden. "Die Grundrichtung lautet: Wir wollen ein kulturelles Angebot schaffen mit einem kleinen gastronomischen Angebot", sagte Schmitt-Schmelz. Aus ihrer Sicht sei auch der Antrag auf eine Bürgerbeteiligung aus der letzte Wahlperiode zu berücksichtigen. "Ich würde das nicht frontal machen, lieber sollen an Themen-Tischen verschiedene Varianten erarbeitet werden", sagte sie und sprach kurz darauf die Ausschussmitglieder direkt an: "Und dann sind sie gefragt, die Konzeptvorschläge zu gewichten. Es kann durchaus sein, dass wir es mit drei unterschiedlichen Ideen zu tun bekommen." In den Entscheidungs- und gegebenenfalls auch in den Entwicklungsprozess würde sie dann auch gerne das Kulturamt einbinden, damit es die Möglichkeit gebe, sich beraten zu lassen. „Wir wollen jedenfalls keinen Pfosten einschlagen und sagen: So wird das Schoeler-Schlösschen genutzt“, sagte Schmitt-Schmelz. Es gehe darum, Bürger zur Kultur zu bringen, die sich vom Programm bestehender Einrichtungen nicht angesprochen fühlten.