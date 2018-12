U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz jetzt barrierefrei erreichbar

Am Donnerstagnachmittag ging der erste von insgesamt zwei Aufzügen an dem 1980 eröffneten Bahnhof in Betrieb.

Charlottenburg. Der Bahnsteig der U7 am Jakob-Kaiser-Platz ist seit ab dem heutigen Donnerstag, 13. Dezember, stufenlos erreichbar. Am Nachmittag ging der erste von insgesamt zwei Aufzügen an dem 1980 eröffneten Bahnhof in Betrieb. Er verbindet auf der östlichen Seite die Straßenebene des Kurt-Schumacher-Damms mit dem Bahnsteig. Ein zweiter Aufzug auf der westlichen Seite der Autobahn A111 soll folgen.

Ausbau begann im Herbst

Der Bau des jetzt eröffneten Aufzugs begann im Herbst 2017. Er kostete rund 1,1 Millionen Euro. Für den kompletten barrierefreien Ausbau der Station ist ein Budget von 3,9 Millionen Euro vorgesehen. Neben dem zweiten Aufzug, der bis 2021 realisiert sein soll, zählt dazu unter anderem das verbesserte taktile Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte auf dem Bahnsteig.

