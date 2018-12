Anis Amri wollte schon im Sommer 2016 Anschlag verüben

Am 19. Dezember 2016 fuhr Anis Amri mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Berlin. Der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri wollte bereits im Spätsommer 2016 einen Anschlag verüben. Laut einem vor wenigen Tagen verfassten Informationsschreiben des Generalbundesanwaltes an das Bundesjustizministerium, das einem Rechercheteam der Berliner Morgenpost, des RBB und des ARD-Magazins „Kontraste“ vorliegt, plante der Tunesier mit dem französischen Islamisten Clement B. „die Durchführung eines Sprengstoffanschlags in Deutschland“.

Wann und wo Amri und Clement B. zuschlagen wollten, habe man bislang nicht konkretisieren können. Der Sprengstoff wurde nach Überzeugung der Ermittler in der Berliner Wohnung des Islamisten Magomed C. hergestellt, der im August dieses Jahres festgenommen worden war.

Erkenntnisse, dass Clement B. oder Magomed C. auch in die Planungen für den Anschlag am Breitscheidplatz eingebunden gewesen sein könnte, gibt es laut Generalbundesanwalt nicht. Clement B. befindet sich wegen der mutmaßlichen Planung für einen Anschlag in Frankreich zurzeit in Untersuchungshaft. Magomed C. sitzt wegen der mutmaßlichen Herstellung des Sprengstoffs ebenfalls in Untersuchungshaft. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

