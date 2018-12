Ohne Geld gibt´s in der Kita keinen Nachtisch

Eine Kita in Charlottenburg will Eltern zu Zuzahlungen zwingen – ansonsten müssen ihre Kinder leiden.

Berlin. Was für eine Drohkulisse! Im deutsch-spanischen Kindergarten „Girasoles-Sonnenblumen e. V.“ bekamen die Eltern jetzt Post von der Kita-Leitung. Darin wird Eltern, die nicht bereit sind, schleunigst in den neu gegründeten Förderverein der Eltern einzutreten, mit einer Zweiklassengesellschaft innerhalb der Kita gedroht.

Für die einen Kinder das volle pädagogische Programm, gute Ernährung, Ausflüge. Für die anderen nur noch „Holzklasse“: Billigessen, Billigerzieher, Billigprogramm. Wir erklären, warum dieser Konflikt ein grundsätzliches Problem der Kita-Landschaft dieser Stadt widerspiegelt.

Was ist der Hintergrund?

Umsonst sind Kitas in der Stadt ja schon länger, doch seit August dieses Jahres werden auch die freiwilligen Zusatzbeiträge, die Eltern in manchen Kitas zahlen, um bessere Leistungen für ihre Kinder zu finanzieren, durch die Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) gedeckelt. Maximal 90 Euro, mehr ist nicht erlaubt. Davon sind allerdings 30 Euro zwingend für die Verpflegung vorgesehen, für Frühstück und Vesper. Bleiben also 60 Euro für das pädagogische Zusatzprogramm – Blockflöte, Zeichenkurs, Judotraining. Besonders für engagierte Kitas ist dies ein harter Einschnitt. Die Idee hinter der Obergrenze ist, dass es nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängen darf, ob ein Kind eine bestimmte Kita besucht.

Wie kam es zu dem Brief?

Gerade bilinguale Kitas kämpfen mit der rigiden Deckelung auf de facto 60 Euro im Monat. „Egal wie groß oder klein die Kita ist, egal wie ihr pädagogisches Konzept ist – es ist immer das gleiche Geld“, sagt Babette Sperle vom Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS). Das sei nicht immer einfach, besonders, wenn man anspruchsvoll arbeite. Schließlich kriegen die Kitas nur 93,5 Prozent der Kosten vom Land finanziert, den Rest muss man als „Eigenanteil“ selbst aufbringen – beispielsweise durch Elternmitarbeit. Früh hatten Kritiker gewarnt, die Obergrenze der Zuzahlung nicht starr bei 90 Euro festzulegen, sondern den Einzelfall zu prüfen. Doch der Betrag war politisch gewünscht, er klingt gut. Hauptsache unter 100 Euro.

Im Fall der Girasoles-Kita hatten die Eltern bislang eine Zusatzvereinbarung unterschrieben, dass sie 120 Euro monatlich für die „Zusatzleistungen“ der Kita bezahlen. Durch die neu eingeführte Deckelung fiel dieser Betrag plötzlich weg. Nun versucht die Kita-Leitung, das Geld über einen Förderverein der Eltern reinzuholen. Dass dieser Umweg möglich ist, war allen Beteiligten auch in der Senatsbildungsverwaltung schon vorher klar. „Wenn es Eltern gibt, die das so wollen, kann ich eine Segregation nicht verhindern“, hatte Scheeres bei der Verkündung der Deckelung auf Nachfrage gesagt. Es war also klar: die Fördervereine würden ein Schlupfloch sein, um schwarze Kassen in Kitas zu bilden.

Was steht im Brief?

Geschrieben wurde er offenbar aus einem gewissen Frust der Kita-Leitung heraus – die Kita selbst wollte sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht dazu äußeren. 89 Prozent der Eltern waren Ende November dem neu gegründeten Förderverein beigetreten, nun ging es um die fehlenden elf Prozent. Also wird gedroht. Die Nichtzahler-Kinder kämen bald in eine räumlich getrennte Gruppe („im Sportraum oder in der Bibliothek“), für sie sei dann Schluss mit der bilingualen Betreuung, auch Frühstück, Nachtisch und Snacks würden gestrichen, das Essen käme vorgewärmt vom Caterer. Malkittel, Sabberlätzchen und Feuchttücher müssten die Eltern danach selbst mitbringen, Ausflüge nur gegen vorhergehende Bezahlung. Gute Vorschularbeit, toller Sport, Musik? Nada, nichts. Und als allerletzte Drohung: „Die frei werdenden Plätze in den ,alten‘ Gruppen werden mit neuen Kindern belegt, sodass eine Rückkehr in die ursprüngliche Gruppe später nicht mehr möglich sein wird.“ Was heißt: Wir haben genügend andere Familien auf der Warteliste.

Was sind die Folgen?

Mehrere Eltern haben sich schon vor Tagen bei der Senatsbildungsverwaltung über diese Erpressung beschwert. Nun wurde der Kita-Träger dorthin einbestellt. Denn klar ist: Das geht so gar nicht! Man werde versuchen, mit der Girasoles-Leitung schnell zu einer Lösung zu kommen. „Wir haben kein Interesse daran, dass 200 Kita-Kinder auf der Straße stehen“, so die Sprecherin der Senatsbildungsverwaltung, Iris Brennberger. Aber natürlich muss die Kita mitziehen. Sonst drohen Sanktionen: von Rückforderung von Geldern bis Kündigung des Trägers.

Ist ein Förderverein gut?

Eigentlich ist gegen einen Förderverein nichts zu sagen – aber er darf natürlich kein verdecktes Instrument sein, um Elterngelder zu erzwingen. Und wer fördert, fördert alle, nicht nur sein Kind. Ich zahle für den Judo-Unterricht allgemein, nicht dafür, dass nur mein Kind Judo hat. Und tatsächlich wird es ohne Fördervereine der Eltern oft nicht gehen – zumindest, wenn eine Kita mehr bieten will.

Wie geht es weiter?

Nächste Woche werden Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht gegen die Berliner Deckelung eingereicht: einmal von einer Gruppe freier Kita-Träger, einmal von 80 Eltern, die nun gemeinsam klagen wollen. Sie halten die pauschale Obergrenze für verfassungswidrig, weil sie zu sehr ins Elternrecht eingreift. Und den Kitas das Arbeiten erschwert.

