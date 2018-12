Pfad der Erinnerung zeigt die Wege des Widerstands

Vor dem Fall der Mauer gehörten die Gedenkkirchen Maria Regina Martyrum, Sühne-Christi-Kirche und Plötzensee sowie die Gedenkstätte Plötzensee zum Pflichtprogramm jeder Schülergruppenreise nach Berlin. „Das ist nicht mehr so“ sagt Pfarrer Michael Maillard von der evangelischen Kirche Plötzensee. Zu viele andere Gedenkstätten und Besichtigungspunkte seien inzwischen entstanden, die in Konkurrenz zu dem historisch so wichtigen Ort im Norden Charlottenburgs gehören.

Auf dem Pfad der Erinnerung in Charlottenburg-Nord mit Pfarrer Michael Maillard von der Gedenkkirche Plötzensee

Foto: Carolin Brühl

Zwischen 1933 und 1945 wurden in der ehemaligen Hinrichtungsstätte im Strafgefängnis Plötzensee mehr als 2800 Menschen von den Nationalsozialisten ermordet, darunter viele Frauen und Männer aus dem Widerstand. Seit 1952 befindet sich am Hüttigpfad 16 eine Gedenkstätte.

Auf dem Pfad der Erinnerung in Charlottenburg-Nord mit Pfarrer Michael Maillard von der Gedenkkirche Plötzensee

Foto: Carolin Brühl

Das Projekt „Pfad der Erinnerung“ soll das Viertel, in dem nahezu jede Straße nach einem Widerstandskämpfer benannt ist, wieder stärker in den Fokus von Berlin-Besuchern rücken.Im Herbst letzten Jahres hat die Wirtschaftsförderung des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf dafür Fördermittel des Senats in Höhe von 40.000 Euro beantragt und auch erhalten. Der Senat will mit dem Programm interessante Orte in der Peripherie profilieren, um sie für Touristen attraktiver zu machen und die Innenstadt zu entlasten. „Das Projekt ist eine wichtige Ergänzung im Rahmen unserer bezirklichen Gedenkarbeit und des touristischen Angebots im Bezirk jenseits des Kurfürstendamms“, sagt Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD).

Auf dem Pfad der Erinnerung in Charlottenburg-Nord mit Pfarrer Michael Maillard von der Gedenkkirche Plötzensee

Foto: Carolin Brühl

Die Hauptidee, die das Berliner Forum für Geschichte und Gegenwart gemeinsam mit den örtlichen Akteuren entwickelte, war die Schaffung eines erkennbaren Wegs zwischen der Gedenkstätte und den drei Gedenkkirchen. Bislang hängen indes lediglich einige gelbe „Wegweiser“ an Verkehrsschildern. Nicht überall an allen Abzweigungen ist der Verlauf des Wegs, der auch durch eine Kleingartenkolonie führt, leicht zu entdecken, selbst wenn man die Faltkarte mit sich führt, die den Pfad der Erinnerung grafisch darstellt und die Bedeutung und Sehenswürdigkeiten der einzelnen Stationen beschreibt. „Daran arbeiten wir noch“, räumt Maillard ein. Geplant seien neben der Ausschilderung und Informationsstelen auch noch eine App, die Besucher leitet und mit Informationen zur Gesamtthematik Widerstand im Dritten Reich versorgt. Maillard wüscht sich, dass dann auch wieder mehr Jugendliche in den Charlottenburger Norden kommen. „Es ist wichtig, zu wissen, dass nicht alle nur Opfer waren, viele haben etwas gewagt und unternommen, auch wenn einige es mit dem Leben bezahlt haben“, sagt der Pfarrer.

Auf dem Pfad der Erinnerung in Charlottenburg-Nord mit Pfarrer Michael Maillard von der Gedenkkirche Plötzensee

Foto: Carolin Brühl

Wer den „Pfad der Erinnerung“ nicht allein gehen möchte, kann sich an jedem ersten Sonnabend des Monats einer Führung anschließen. Treffpunkt ist an der Sühne-Christi-Kirche, Toeplerstraße 1, 13627 Berlin. Der Weg führt über die Kath. Gedenkkirche Maria Regina Martyrum mit ihrem gewaltigen Altargemälde von Georg Meistermann und die Ev. Gedenkkirche Plötzensee mit den eindrucksvollen Zeichnungen des österreichischen Künstlers Alfred Hrdlicka zur Gedenkstätte Plötzensee. Alle Orte werden besichtigt und erklärt. Unterwegs gibt Pfarrer Michael Maillard Erläuterungen zu den Hintergründen und zu den Namen von Straßen und Schulen, die nach Menschen des Widerstands benannt sind. Teilnahmebeitrag: 10 Euro; ermäßigt 5 Euro. Weitere Informationen unter www.pfad-der-erinnerung.de oder bei Pfarrer Michael Maillard, Ev. Kirchengemeinde Charlottenburg-Nord, Toeplerstr. 3, 13627 Berlin, Tel. (030) 3813478 (Gemeindebüro).