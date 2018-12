Neue Kita im ehemaligen Labor der Charité

In dem ehemaligen Labor der Charité an der Akazienstraße hat eine Kita Platz gefunden.

An der Akazienallee in Westend hat eine neue Kita in einem ehemaligen Labor der Charité eröffnet. Es fehlen aber noch 1600 Kita-Plätze.

Berlin. In ihrer Stimme schwingt Stolz mit. „Als wir uns im März zum ersten Mal die Immobilie angesehen haben, hätte ich nicht erwartet, dass da jemals etwas Vernünftiges daraus wird“, sagt Jugendstadträtin Heike Schmidt-Schmelz (SPD). Angesichts verzögerter Fortschritte bei öffentlichen Bauvorhaben in Berlin grenzt es fast an ein Wunder, dass die Kita „Charlottenburger Teddybären“ an der Akazienstraße 36 in Westend nach nur fünf Monaten Bauzeit schon im August ihren Probebetrieb aufnehmen konnte.

Vielleicht liegt das aber auch an der glücklichen Hand des Trägers, der Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe Berlin (GKJ), die gemeinsam mit dem Büro Gauss Architekten das ehemalige Labor der Charité umgebaut hat. „Es stand schon seit mehr als fünf Jahren leer, war düster, überall hingen Kabel aus der Wand und auch einige der alten Laboreinrichtungen standen noch herum“, sagt GKJ-Geschäftsführer Matthias Grüning. Die Kita an der Akazienstraße ist nicht die erste des Trägers in Charlottenburg-Wilmersdorf, die GKJ betreibt bereits eine weitere an der Nordhauser Straße.

Platz für 140 "Teddybären"

1,6 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuung 2017-2020“ sowie ein Eigenanteil des Trägers stecken in dem alten Klinik-Gebäude, das in hellen Räumen auf 600 Quadratmetern jetzt Platz für 140 Kinder bereithält. Auch 1500 Quadratmeter Spielplatz auf der Außenfläche gehören zur Kita. 80 Plätze sind bereits belegt. „Die restlichen 60 Plätze sollen bis Februar gefüllt sein“, sagt Grüning. Mangel an Interessenten gibt es nicht. Auf der Warteliste stehen noch fast 500 weitere Kinder.

Neben Deutsch wird bei den „Charlottenburger Teddybären“ auch Spanisch gesprochen. „Wir sind an einer Sprachschule in Spanien beteiligt und haben auf diesem Weg auch Erzieherinnen gewinnen können, die zu uns nach Berlin gezogen sind“, sagt der GKJ-Geschäftsführer. Ein Glück in doppelter Hinsicht, sagt Grüning, denn qualifiziertes Kita-Personal zu bekommen werde in Berlin immer schwieriger.

Sprachkompetenz und Einfühlungsvermögen in andere Kulturen sind für die bislang 25 Erzieherinnen und Erzieher unter der Leitung von Andrea Frentsch auch im Umgang mit Kindern aus der benachbarten Flüchtlingsunterkunft erforderlich, für die zwölf Plätze bereitstehen. „Es geht nicht nur darum, dass diese Kinder wegen ihrer Fluchterfahrung traumatisiert sind und Selbstbewusstsein aufbauen müssen. Sie bringen auch etwas mit“, sagt Grüning. Interkulturelle Vielfalt sei in Deutschland längst zur Realität geworden, auch wenn sie eine Herausforderung sei.

Für Schmidt-Schmelz ist die Eröffnung jeder neuen Kita indes wie ein Feiertag, sagt sie. Doch der Weg des Bezirks zu einer ausreichenden Zahl von Plätzen ist noch steil. „Wir brauchen noch 1600 bis 2020“, sagt die Stadträtin.

Mehr aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf lesen Sie hier