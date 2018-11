Migrantas - Wie Piktogramme Spuren hinterlassen

Ich-Erzählungen von Menschen, die ihr Land verlassen haben und ihre Auseinandersetzung mit dem neuen Leben in der Kommunalen Galerie.

Wilmersdorf. Die Ausstellung “Ich-Erzählungen – ein Archivlabor der Migration” beschäftigt sich mit urbanen Aktionen des Kollektivs Migrantas im Stadtraum Berlin. Seit mehr als dreizehn Jahren machen die Mitglieder des Kollektivs die Stimmen derjenigen, die ihr eigenes Land verlassen haben und nun in einem neuen Land leben, mittels universell lesbarer Piktogramme im Stadtraum sichtbar. In einem einzigartigen Entstehungsprozess werden die Gefühle, Erfahrungen und Biografien von Einwanderinnen in eine visuelle Sprache übersetzt.

Migrantas öffnet sein Archiv

Erstmals wird nun das Migrantas-Archiv mit seinen Ergebnissen zum Thema Migration und Zusammenleben geöffnet: es enthält Hunderte von Zeichnungen, begleitende Originaltöne, transkribierte Zitate, Fotodokumentationen und vor allem eine große Serie von Piktogrammen. Sie sind in Workshops und Projekten von 2005 bis heute entstanden – in Zusammenarbeit mit Berliner Migrantenorganisationen, Vereinen und Einrichtungen.

Ein Archiv wird geöffnet

Foto: Migrantas/Kommunale Galerie

Migrantinnen werden als wichtige Mitgestalterinnen des Berliner Stadtlebens anerkannt. Sie äußern sich zu den Fragen, wie: Wie sehen sich Einwanderinnen, die ein wesentlicher Teil der Geschichte und des Alltagslebens von Berlin, der Gesellschaft sind? Wie fühlen sie sich wahrgenommen? Welche Gefühle und Erfahrungen verbinden sie damit? In der Ausstellung der Kommunalen Galerie Berlin werden persönliche Geschichten von eingesessenen und neuen Berlinerinnen der ersten, zweiten und dritten Generation in ihrer Vielfalt gezeigt. Die Entwicklung des Themas Migration in Berlin wird sichtbar.

Abbildungen und Piktogramme aus Berliner Projekten

Im Rahmen der Ausstellung veröffentlicht Migrantas die erste retrospektive Publikation mit zahlreichen Abbildungen und Piktogrammen aus den Berliner Projekten (110 Seiten, farbig, Auflage 900 Exemplare). Während der Ausstellung gibt es verschiedene Aktionen, an denen sich die Besucher beteiligen können.

Das Kollektiv Migrantas bedient sich in seinen vielfachen Projekten zu den Themen Migration, Identität, Zusammenleben und interkulturellen Dialog der Werkzeuge der Kunst, des Designs und der Sozialwissenschaften. Die Mitglieder des Kollektivs, überwiegend selbst nach Deutschland eingewandert, konzipieren ihre Arbeit mit anderen Migrantinnen in Workshops, verdichten Zeichnungen zu Piktogrammen und verbreiten sie im Stadtraum.

Information

Ausstellung vom 2. Dezember 2018 bis 20. Januar 2019 in der Kommunalen Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, Wilmersdorf; Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag 10-17 Uhr, Mittwoch 10-19 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr.

Vom 22. Dezember bis 1.1. ist die Galerie geschlossen. Eintritt frei

Führung durch die Ausstellung mit Diskussion: Dienstag, 18. Dezember 2018, 11 Uhr

Finissage: Sonntag, 20. Januar 2019, 12 Uhr