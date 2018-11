Umgestaltung des Olivaer Platzes hat begonnen

Wilmersdorf. Es geht los mit der Umgestaltung des Olivaer Platzes. Nachdem der Park sich seit Februar dieses Jahres den Sommer über in eine Wüste verwandelt hatte, sind nun Arbeiter zu sehen, die das Areal umgestalten. Baustadrat Oliver Schruoffeneger zufolge soll der erste Bauabschnitt am Olivaer Platz Ende 2019 beendet sind, der Platz aber schon im nächsten Sommer wieder begehbar sein. Der Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt ist dem Statdrat zufolge noch in der abschließenden Rechtsprüfung. Am 27. November will das Bezirksamt darüber beschließen.

Schon seit Februar abgeräumt

Im Februar hatte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Grünfläche in weiten Teilen abräumen lassen und damit Fakten im jahrelangen Streit um die Umgestaltung geschaffen. „Wir sind zuversichtlich, dass im Spätsommer oder im Herbst mit der Gestaltung der Anlage begonnen werden kann“, sagte der für Grünflächen zuständige Stadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) der Berliner Morgenpost Anfang August.