Gewalt gegen Frauen: Bilder sagen mehr als 1000 Worte

Charlottenburg-Wilmersdorf. Katrin Lück, die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, hat zum diesjährigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, einen Clip erstellen lassen, der zum Hinschauen und Aufmerksamwerden anregen soll. Es geht darin um das Thema häusliche Gewalt. Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit jungen Kreativen der Berliner Studio 2B. Ausgangspunkt war die eigens zum Motto entwickelte Tüte "Gewalt kommt nicht in die Tüte". Was daraus wurde, ist in dem 45 Sekunden langen Video zu sehen: Bilder sagen mehr als 1000 Worte. "Es wäre toll, wenn der nachdenklich stimmende Clip möglichst häufig geteilt wird", sagt Katrin Lück.

Gewalt kommt nicht in die Tüte - Das Video

Information und Prävention

Am 24. November 2018 findet zudem der diesjährige Aktionstag des Bezirks zum Thema häusliche Gewalt in der Zeit von 10 bis 18 Uhr vor dem REWE-Markt an der Auerbachstraße 10 in Grunewald statt. "Die Marktbetreiberin ist seit 2017 meine Kooperationspartnerin zu diesem Anlass", sagt Lück. Das Team der Gleichstellungsbeauftragten sowie Vertreter der Bezirkspolitik sowie der Präventionsbeauftragte der Direktion 2 der Berliner Polizei informieren rund um das Thema und stehen zum Dialog bereit. "Oftmals sind es gerade die stummen Schreie aus der Nachbarschaft, die uns aufhorchen und aufmerksam werden lassen sollten", sagt Lück. Verteilt werden auch Aktionsbecher mit der Nummer des Hilfetelefons 08000-116016, unter dem Vorfälle häuslicher Gewalt gemeldet werden können und Betroffene konkrete Hilfe erhalten können.