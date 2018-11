Berlin: Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände schon gestartet

Berlin. Spekulatius und Marzipankartoffeln gibt es schon seit dem Ende der Sommerferien in den Regalen der Supermärkte. Doch für den Beginn der Weihnachtsmärkte oder den Start der Weihnachtsbeleuchtung gab es bislang ein ungeschriebenes Gesetz in Berlin: Nicht vor Totensonntag. Der „Historische Weihnachtsmarkt“ auf dem RAW-Gelände an der Revaler Straße in Friedrichshain schert aus dieser Tradition aus und hat sein mittelalterlich anmutendes Spektakel mit Gauklern und Akrobaten bereits am Donnerstag begonnen. „Das ist im vergangenen Jahr gut angenommen worden. Wir überlassen das jedem selber, wann er sich in Weihnachtsstimmung bringen möchte“, sagt Veranstalter Sebastian Schulz.

Andy Hehmke (SPD), Bezirksstadtrat für Wirtschaft, Ordnung, Schule und Sport in Friedrichshain-Kreuzberg, sagt, es gebe bundesweit in den letzten Jahren immer mehr Beispiele dafür, dass Weihnachtsmärkte bereits vor dem Totensonntag öffnen. Dies führe zu öffentlichen Debatten. Es gebe in Berlin aber keine spezifische Regelung zur Öffnung von Weihnachtsmärkten, wohl aber eine Feiertagsschutzverordnung. Der Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände bleibe am Totensonntag aber auch geschlossen.

In Charlottenburg-Wilmersdorf hält man indes an der alten Sitte fest. Daran lässt der für Ordnungsangelegenheiten zuständige Stadtrat Arne Herz (CDU) bei der Pressekonferenz am Donnerstag keinen Zweifel: „Es gebe da zwar kein Gesetz, aber wir haben eine Verabredung mit den beiden großen Kirchen. Bei uns bleibt also alles so, wie es war.“

Alle Beteiligten an einem Tisch: (v.l) Martin Germer, der Pfarrer der Gedächniskirche, Lichtgestalter Andreas Boehlke, Polizeidirektor Sascha Eisengräber, Stadtrat Arne Herz (CDU), Schausteller-Chef Michael Roden, AG-City-Vorstand Uwe Timm und Sprecher David Eckel.

Foto: Carolin Brühl

Für Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche, ist diese Frist ein „Stück Seelenhygiene“, die unterstreicht, dass es im Jahr für alles eine Zeit gibt, und die Vorbereitung auf Weihnachten, die Geburt Jesu Christi, eben nichts Beliebiges sei. Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz beginnt deshalb am Montag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gedächtniskirche, zu dem alle Berliner eingeladen sind. Gedacht werde dabei auch der Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016. Germer weist auch auf die Christmette an Heiligabend um 23 Uhr hin, in der das Jubiläum eines der bekanntesten Weihnachtslieder gefeiert wird: „Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde vor 200 Jahren zum ersten Mal gesungen, so der Pfarrer. Das Pilotprojekt des Senats für die Sicherheit auf dem Breitscheidplatz hat in diesem Jahr für hitzige Diskussionen gesorgt. Uwe Timm, Vorstandsmitglied der AG City, die den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz seit 35 Jahren veranstaltet, nennt es indes „ausgewogen“.

Das Weihnachtsdorf gleicht einer Festung.

Foto: Carolin Brühl

Weihnachtsgefühl trotz verschärfter Sicherheit

Es gewährleiste die Erreichbarkeit des Platzes mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber auch die Zugänglichkeit zu den benachbarten Parkhäusern. Auch Stadtrat Herz ist zuversichtlich, dass das massiv gesicherte Areal Weihnachtsgefühle vermitteln könne: „Der Berliner wird sich arrangieren.“ Polizeidirektor Sascha Eisengräber vom Polizeiabschnitt 25 sagt, es gebe keine konkreten Erkenntnisse über eine Gefährdung des Weihnachtsmarktes. Die Polizei werde eine wahrnehmbare Präsenz zeigen.

Haben sich schon einmal in Position gebracht: der Weihnachtsmann und zwei seiner Engel

Foto: Carolin Brühl

Neben einem bunten Angebot – 170 Stände mit Kunsthandwerk, Speisen und Getränken aus aller Welt, wie der Chef der Schausteller, Michael Roden, aufzählte – lockt der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz auch wieder mit seiner besonderen Beleuchtung – wie einem 400 Meter langen Lichtteppich, der wie ein Sternenhimmel über den Besuchern leuchtet. Die Kudamm-Beleuchtung wird erst am kommenden Mittwoch um 18 Uhr auf dem Joachimsthaler Platz angeschaltet.

