CDU-Fraktionsspitze der City West wiedergewählt

Charlottenburg-Wilmersdorf. Susanne Klose wird auch die kommenden drei Jahre den Vorsitz der CDU-Fraktion in der Bezirksveordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf übernehmen. Am Montag wurde sie wiedergewählt. Damit werde Kontinuität und Verlässlichkeit auch in den kommenden Jahren die Fraktion begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Kloses Stellvertreter Carsten Sell (sozialpolitischer Sprecher) und Christoph Brzezinski (baupolitischer Sprecher und Vorsitzender der Jungen Union Berlin) wurden im Amt bestätigt. Daneben wird Gerald Mattern weiterhin das Amt des Fraktionsschatzmeisters ausführen. Zum Beisitzer wurde erneut Albrecht Förschler bestimmt. In der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf ist es üblich, dass die Fraktionsspitzen zum Beginn der Legislatur zunächst für zwei, anschließend für drei Jahre gewählt werden.