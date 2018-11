Fast unsichtbarer Monolith - Rilke-Stele am Prager Platz

Wilmersdorf. Unspektakulär, unscheinbar fast, verschmilzt der kompakte graue Steinquader auf dem Wilmersdorfer Prager Platz gleichsam mit dem Einkaufszentrums dahinter, als würde er dazugehören. Und bliebe weitgehend unbeachtet - wären da nicht die rot eingravierten Lettern, die sich wie ein Band um die Steinskulptur winden. Es sind Verse des Dichters Rainer Maria Rilke (1875-1926), und das zweisprachig: Auf Deutsch und Tschechisch. Wer sie lesen möchte, muss im Kreis gehen um den gut drei Meter hohen polierten Granitblock. Und kommt - gefangen von der Magie der Worte - ein wenig nachdenklich zurück.

Auf dem Prager Platz - kulturellem Zentrum im Westen Berlins seit Beginn des 20. Jahrhunderts und Treffpunkt von Intellektuellen in den 20er-Jahren - ist die Rilke-Stele seit Oktober 2007 fester Bestandteil des baulichen Ensembles. Das Monument - ein Werk des tschechischen Bildhauers und Architekten Miroslav Vochta - ist ein Geschenk der in Tschechien ansässigen Europäischen Rilke-Stiftung und der Stadt Prag an die Partnerstadt Berlin.

In Schmargendorf schuf Rilke eine Reihe von Gedichten

Berlin war - wie auch für andere Prager Autoren des vorigen Jahrhunderts, Franz Kafka etwa oder Egon Erwin Kisch - für ein paar Jahre Rilkes Wahlheimat. Und die Berliner Zeit von 1897 bis 1900 hat den in Prag geborenen, großen deutschsprachigen Lyriker inspiriert und geprägt. In der Schmargendorfer "Villa Waldfrieden" schuf er eine Reihe von Gedichten. 1899 soll Rilke dort in nur einer Nacht die ergreifende, emotional verdichtete Erzählung "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke" auf Papier gebannt haben.

Doch das Zitat auf der Stele stammt aus den Duineser Elegien - einem Gedichtzyklus, den Rainer Maria Rilke 1912 während seines Aufenthalts auf Schloss Duino bei Triest im Nordosten Italiens begann und erst im Februar 1922 auf Chateau de Muzot im Schweizer Kanton Wallis vollendete. Ein Langzeitwerk also, geprägt von unerschütterlicher Lebensbejahung. "Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger..... Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen." Diese Worte - Pointe, Schluss und Quintessenz der Neunten Elegie - stehen für Rilkes poetische Auseinandersetzung mit großen Themen menschlicher Existenz und Grundsätzen menschlichen Miteinanders.

Wunsch nach friedlicher Interaktion über die Ländergrenzen hinweg

Friedliche, gemeinschaftliche Interaktion, auch über Ländergrenzen hinweg - für Rilke innere Überzeugung. So engagierte er sich als Förderer und Unterstützer der 1922 gegründeten Paneuropa-Union, der ältesten noch bestehende europäische Einigungsbewegung. Daran knüpft die Europäische R.M. Rilke Stiftung an. Sie hat ihren Sitz in der Stadt Kamenice nad Lipou, südöstlich von Prag, nahe des dortigen Schlosses, das Anfang des 19. Jahrhunderts im Besitz des Großvaters von Rainer Maria Rilke war. Die Stiftung beschäftigt sich in verschiedenen Projekten mit Leben und Werk, literarischem und geistigem Erbe des berühmten Lyrikers. "Rilke steht hier als Symbol für Toleranz, freien Dialog, offene Diskussion und dadurch Gedankenfreiheit", heißt es auf der Online-Seite.

Die Skulptur auf dem Prager Platz gehört zum Projekt "Unsere Geschichte kennt keine namenlosen Helden" der Europäischen Rilke-Stiftung. Ihr Vorsitzender und Projekt-Initiator, der Prager Physiker, Schriftsteller und Übersetzer Jirí Kostelecký, sieht die Stele als Symbol für die friedliche und freundschaftliche Nachbarschaft von Deutschen und Tschechen.

Pendant der Stele in Rilkes Geburtsstadt Prag

Seit 2015 gibt es nun ein Pendant der Rilke-Stele in der Geburtsstadt des Dichters, ebenfalls auf Initiative von Jirí Kostelecký, wie Radio Praha am 11. Juni 2015 vermeldete. Das Monument des tschechischen Bildhauers Stanislav Kolibal sei auf dem Řezáč-Platz im siebten Prager Stadtbezirk, mit dem Rilke sehr verbunden war, aufgestellt worden, heißt es in dem Radio-Beitrag weiter und dass auf dem Prager Denkmal ebenfalls die letzten Verse aus Rilkes Neunter Elegie stehen - auf Deutsch und Tschechisch, so wie in Berlin.

Die Worte des Dichters - sie sind also angekommen, in beiden Metropolen, die seit 1995 eine Städtepartnerschaft verbindet. Der europäische Gedanke und die Magie der Worte: Der Kreis hat sich geschlossen.