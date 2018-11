Nilpferd Jedi wird in der Weihnachtszeit doch auftreten.

Eilverfahren Berlin muss Weihnachtszirkus am Olympiastadion ermöglichen

Berlin. Das Land Berlin kann den Weihnachtszirkus auf dem Parkplatz vor dem Olympiastadion nicht unter Berufung auf den Tierschutz blockieren. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Nach derzeitigem Stand wird der „Circus Voyage“ deshalb vom 14. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 mit seinem Programm auf dem Parkplatz auf dem Berliner Olympiagelände anzutreffen sein – mit dabei unter anderem auch Giraffen, Elefanten und ein Flusspferd.

Das Gericht beruft sich aus das Gewohnheitsrecht des Veranstalters: „Der Antragsteller ist Inhaber eines Zirkusunternehmens mit Wildtieren und veranstaltet seit 24 Jahren in der Weihnachtszeit einen Zirkus auf einem zum Olympiapark Berlin gehörenden Parkplatz“, so die Richter. In seiner einstweiligen Anordnung wird das Land verpflichtet, dem Zirkus die Zustimmung zur Nutzung des Parkplatzes zu erteilen. Der Anspruch folge aus der langjährigen Vergabepraxis.

Die Senatsinnenverwaltung hatte als Grundstückseigentümerin im Oktober 2018 erwirkt, dass der Pachtvertrag mit dem Zirkus nicht verlängert wurde. Zur Begründung verwies die Behörde auf die im Koalitionsvertrag enthaltene Absicht, den Tierschutz zu stärken, weil eine artgerechte Tierhaltung von Wildtieren wegen der typischerweise damit verbundenen Verhältnisse wie enge Käfige oder häufige Transporte nicht gewährleistet werden könne.

Das Gericht sah indes darin keinen Grund für ein Verbot: „Da jedoch Verstöße gegen die tierschutzrechtlichen Anforderungen durch die zuständigen Behörden in der Vergangenheit nicht festgestellt wurden, könnten sie jetzt auch nicht zur Begründung eines Verbots der Veranstaltung herangezogen werden.“

Landestierschutzbeauftragte Diana Plange wundert sich über diese Begründung: „Gerade dieser Zirkus ist seit Jahren wegen des nicht tierschutzgerechten Transports von Wildtieren wie Giraffen und anderer Vorfälle bekannt“, sagt sie. Sie erinnere in diesem Zusammenhang auch an den Fall der Elefantendame Mausi, die zum Zirkus gehörte und 2012 starb. Martin Pallgen, Sprecher der Senatsinnenverwaltung sagte, sein Haus sei immer noch der Meinung, dass Flusspferde und andere Wildtiere nichts im Zirkus verloren hätten. „Wir prüfen jetzt aber erst einmal das Urteil des Verwaltungsgerichts und seine Begründung, dann überlegen wir uns weitere Schritte“, so Pallgen.

