Betrunkener rast gegen Laterne und glaubt, er wurde gerammt

Leichte Verletzungen und ein komplett zerstörtes Auto sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Wilmersdorf, der sich am Sonnabendabend ereignete. Gemäß mehrerer Zeugenaussagen war ein 35-Jähriger gegen 18.50 Uhr mit einem Seat in der Bundesallee unterwegs. Die Zeugen gaben an, der Seat sei mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das Fahrzeug sei dann plötzlich ins Schlingern geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und so heftig gegen einen Laternenmast geprallt, dass das Heck des Wagens abriss. Der 35 Jahre alte Fahrer wies Schnittverletzungen im Gesicht auf und wurde von alarmierten Rettungskräften behandelt.

Er selbst war sehr aufgebracht und gab mehrfach an, er müsse von einem anderen Fahrzeug gerammt worden sein. Die Zeugen konnten das vor Ort nicht bestätigen. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von rund 1,2 Promille. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt und ihm wurde Blut abgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

( BM/seg )