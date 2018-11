Gedenkgottesdienste für Anschlagsopfer am Breitscheidplatz

In einem Gottesdienst wird an die Opfer des Terroranschlages erinnert.

Vor zwei Jahren tötete der Attentäter Anis Amri zwölf Menschen am Breitscheidplatz. In einem Gottesdienst wird der Opfer gedacht.

Berlin. Zum Beginn des Weihnachtsmarkts am Berliner Breitscheidplatz am 26. November wird in einem Gottesdienst (10 Uhr) an die Opfer des Terroranschlages vor zwei Jahren erinnert. Am zweiten Jahrestag, dem 19. Dezember, sei ein weiterer Gedenkgottesdienst (18 Uhr) geplant, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbands Berlin, Michael Roden, am Donnerstag. Außerdem solle eine Gedenkminute eingelegt und am Ort des Geschehens ein Kranz niedergelegt werden. Die Details würden noch mit dem Senat abgestimmt.

Auch in diesem Jahr sei für die Weihnachtsmärkte in Berlin im Zusammenarbeit mit Senat, Polizei und Feuerwehr ein Sicherheitskonzept erstellt worden, sagte Roden. Details wollte er nicht nennen, das sei Sache der Polizei.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Vortag angekündigt, die Zufahrten zum Breitscheidplatz würden mit massiven Sperren gesichert. Man werde dort schwere Metallpoller, große Sandsäcke und Stahlsockel mit Beton aufstellen.

Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast, hatte zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.

Mehr zum Thema:

Weihnachtsmarkt: Mehr Schutz am Breitscheidplatz

Die Ankunft eines Baums auf dem Breitscheidplatz

Fall Amri: LKA-Leiter räumt zahlreiche Versäumnisse ein

Berliner Polizei verschwieg V-Person im Umfeld von Anis Amri

( dpa/mim )