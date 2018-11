Multimediale Kunst für den Frieden in der Gedächtniskirche

New Yorker Künstlerin zeigt Ausstellung zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in der Kapelle der Gedächtniskirche.

Berlin. Auf dem Altar ist ein Beet mit gelben Astern angelegt. Man hätte sie gießen können, denkt man. Die Blüten lassen die Köpfchen hängen. „Das ist so gewollt“, sagt Bettina WitteVeen und zeigt dann auf eine einzelne weiße Chrysantheme im gelben Blumenmeer. Auch das ist Absicht. Die weiße Blüte zieht sich als Motiv des Friedens und der Hoffnung durch ihre Ausstellung zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs. Zum ersten Mal hat die Gedächtniskirche dafür ihre Kapelle zur Verfügung gestellt.

Krieg, Gewalt und Zerstörung ziehen sich durch das Werk der Mannheimerin, die seit 30 Jahren in New York lebt. Die Ursache dafür sieht sie in ihrer Kindheit, die wie viele Kindheiten der Nachkriegsgeneration überschattet war von den Auswirkungen gleich zweier, die Welt umspannender Katastrophen. „Die Traumata aus den Kriegen wurden in deutschen Haushalten weitergegeben“, sagt sie. 1977 zog es WitteVeen zum Studium in die USA, ihrem Traumziel damals. „Ich hatte damals einfach das Gefühl, der Spirit, der damals von Amerika ausging, dieses Gefühl von Liberalität und Freiheit, dass man dort eher man selbst sein konnte als in der Bundesrepublik der 70er-Jahre.“

In den USA fand sie eine neue Heimat, auch, wenn sie heute einräumt, dass sie das Land wie die meisten Westdeutschen damals idealisiert hätte. Viele Jahre arbeitete sie für ein Finanzunternehmen, bevor sie sich der Kunst zuwandte und die Themen ihrer Kindheit wieder aufgriff. „Mein Interesse geht aber weit über meine persönliche Erfahrung hinaus. Mich stört Krieg einfach“, sagt sie.

Multimediale Rauminstallation an einem geschichtsträchtigen Ort

Im Juni 2018 bespielte sie auf dem ehemaligen Areal der sowjetischen Militärstadt Wünsdorf bei Berlin gespenstisch leere Räume, in einem historischen Militärkrankenhaus in New York stellte sie Aufnahmen von Soldaten aus. Jetzt ist in der Kapelle der Gedächtniskirche der letzte Teil ihres Zyklus „Das Herz der Finsternis“ zu sehen. Die multimediale Rauminstallation ist für diesen geschichtsträchtigen Ort konzipiert worden.

Im Zentrum der Ausstellung steht ein Kreuz, dessen Seitenflügel die blau leuchtenden Glasfenster der Gedächtniskirche bilden. Im Zentrum steht das Röntgenbild des Schädels eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Aus Lautsprechern sind Fragmente französischer, russischer, englischer und deutscher Gedichte über den Krieg zu hören.

Der Ausstellungstitel den WitteVeen gewählt hat, ist mehrdeutig: „II.II.I8 Dämmerung“ bezieht sich auf Ende und Neuanfang, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Am 11.11.1918 war der Krieg mit mehr als neun Millionen gefallenen Soldaten, 21 Millionen Kriegsversehrten und geschätzten sechs Millionen toten Zivilisten zu Ende. Seine Erschütterungen hatten aber weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung in Europa.

Kapelle der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, bis 25. November täglich 13 bis 19 Uhr

