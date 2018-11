Senat verbietet Weihnachtsvorstellungen des Circus Voyage

Ein Elefant steht im Circus Voyage in seinem Gehege (Archivbild von 2016).

Wegen Tierschutzes sollen am Olympiastadion keine Shows mit Wildtieren mehr stattfinden. Der Zirkus hat angeblich Klage erhoben.

Berlin. Zum ersten Mal seit 1994 wird es in diesem Jahr am Olympiastadion voraussichtlich keine Weihnachtsvorstellungen des "Circus Voyage" geben. Das hat die Senatsinnenverwaltung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Katrin Vogel mitgeteilt.

Die Innenverwaltung bekenne sich zum im Koalitionsvertrag festgelegten Tierschutz und werde auf landeseigenen Flächen keine Zirkus-Vorstellungen mehr genehmigen, die Wildtiere im Programm haben, hieß es in der Antwort weiter. Bereits im vergangenen Jahr habe man die Vorstellungen mit Wildtieren „kritisch gesehen“.

2000 Eintrittskarten sollen bereits verkauft sein

Die CDU-Abgeordnete verwies in ihrer Anfrage darauf, dass der Circus Voyage bereits 2000 Eintrittskarten im Vorverkauf abgesetzt haben soll und für den Fall, dass die diesjährigen Vorstellungen ausfielen, 40 Arbeitsplätze gefährdet seien.

Die Innenverwaltung verwies ihrerseits darauf, dass der Senat zusammen mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf Ersatzstandorte angeboten habe, ohne dass der Zirkus darauf eingegangen sei. Auch ein Verzicht auf Wildtiere im Programm sei abgelehnt worden.

Einem Bericht des "Berliner Kurier" zufolge hat der Zirkus gegen das Aufführungsverbot bereits Klage erhoben. Die Verantwortlichen würden demnach noch in der kommenden Woche mit einer richterlichen Entscheidung rechnen. Im vergangenen Jahr sollen mehr als 40.000 Berliner die Weihnachtsvorstellungen besucht haben.

Dem Bericht zufolge sagte Zirkus-Sprecher Sascha Grodotzki, man sei schon oft vom Berliner Veterinäramt und von Experten des Wildtierinstituts überprüft worden, es habe nie Mängel gegeben. Den Tieren gehe es gut.

