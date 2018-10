20 Winzer bei der Weinmesse im Schloss Charlottenburg

Charlottenburg. Wein liegt wieder im Trend, aber nicht nur bei Wein-Liebhabern. In vielen Winzerbetrieben zeigt inzwischen die junge Generation, was sie gelernt hat und und wie sie aus den Trauben moderne Weine komponiert. Doch auf der Weinmesse am Wochenende, 10. und 11. November, in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg präsentiert auch die ältere Generation der Winzer ihre Klassiker. Spannend ist dann das Zusammenspiel von alt und jung. Mehr als 20 Winzer aus Deutschland, Österreich und Italien bieten zwei Tage lang Informationen und Kostproben rund um den Rebensaft an. Besucher der Messe können sich beraten lassen und sich die Weine dann direkt vom Hersteller nach Hause liefern lassen.

Gut besucht: die Weinmesse in der Orangerie 2017

Foto: Savoir Vivre

Leser der Berliner Morgenpost können 10 x 2 Eintrittkarten gewinnen und einen Nachmittag lang nach Herzenslust die Weine in der Orangerie probieren. Interessenten können sich unter citywest@morgenpost.de melden. Bei mehr als zehn Einsendern entscheidet das Los. Einsendeschluss 31.10., 12 Uhr.

Information

Ort: Große Orangerie am Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 22, Charlottenburg.

Zeit: Sonnabend, 10. November 2018, 13 – 20 Uhr und Sonntag, 11. November 2018, 12 – 18 Uhr

Eintrittspreis: 10 Euro

( caro )