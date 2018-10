Prozess: „Er sagte auf Französisch - Ich werde dich töten“

Der Angeklagte: Loic C. soll dem Pfarrer einen Regenschirm mit äußerster Wucht in die Mundhöhle gestoßen haben

Berlin. Der Polizist Marian S. war am späten Abend des 22. Februar dieses Jahres mit auf Gruppensteife, als der Anruf kam. Die ersten Stichworte lauteten „Streitigkeiten und Krach in einer Wohnung“ sagt der 35-Jährige am Montag vor einem Moabiter Schwurgericht. Zwei Kollegen seien schon vor Ort gewesen. Es war die Schillerstraße in Charlottenburg. Ein Kollege habe durch den Briefschlitz geschaut und blutige Fußspuren gesehen. Spätestens in diesem Moment sei ihnen der Ernst der Lage klar geworden, so Marian S. Wenig später hätten sie in der Wohnung einen sterbenden Mann gefunden. Der mutmaßliche Täter sei über den Hinterhof geflohen.

Es geht in diesem Verfahren um die Tot des Alain-Florent Gandoulou, Pfarrer der französischsprachigen katholische Gemeinde in Berlin. Der 54-jährige Geistliche wurde am Abend des 22. Februar in seinem Gemeindebüro in der Schillerstraße getötet. Die Zuschauerbänke im Saal 700 des Moabiter Kriminalgerichts sind dicht besetzt. Fast ausnahmslos von farbigen Mitgliedern aus Gandoulous Gemeinde. Er war sehr beliebt, alle nannten ihn nur Papa Alain. Und sie schauen sehr ernst, schütteln die Köpfe, eine Frau beginnt zu weinen, als die Staatsanwältin den Anklagesatz verliest und schildert, wie grausam Papa Alain getötet wurde So wurde dem Pfarrer unter anderem „einen Stockregenschirm mit äußerster Wucht in die Mundhöhle“ gestoßen.

Angeklagter soll gesagt haben, er sei besessen

Täter, und das scheint angesichts der erdrückenden Beweislage unstrittig, war der 27-jährige Loic C. aus Kamerun. Er will sich zu den Vorwürfen am ersten Prozesstag noch nicht äußern, hat über seine Verteidiger aber eine Aussage für den dritten Verhandlungstag am 22. November angekündigt.

Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus, konnte sich dabei aber noch nicht auf ein psychiatrisches Gutachten stützen. Das wurde erst am Sonntag, also einen Tag vor Prozessbeginn, geliefert. Vermutlich ist das auch die Ursache, dass dieses Verfahren als ganz normaler Totschlag-Prozess läuft. Vieles spricht dafür, dass mit einem rechtzeitig vorliegenden Gutachten ein so genanntes Unterbringungsverfahren eingeleitet worden wäre - ein Verfahren, in dem es nicht um die Sanktion geht, sondern darum, ob ein psychisch schwer kranker Mensch dauerhaft in der geschlossenen Gefängnispsychiatrie (den Maßregelvollzug) untergebracht werden muss.

Ein wichtiger Zeuge für diese These ist ein 37-jähriger Informatik-Student, auch er aus Afrika. Er lebte mit Loic C. in einer Wohngemeinschaft. In der Nacht zum 23. Februar hatte er wahr genommen, wie Loic C. mit einer Frau telefonierte, sagt der Student. Die Wände in der Wohnung seien sehr dünn. Er habe gehört, wie der weinende Loic C. zu der Frau sagte, „wenn du mich liebst, dann bete für mich“ und wie der Zimmernachbar dann mit der Frau gemeinsam betete. Wenig später habe Loic C. an seine Tür geklopft und gesagt, er müsse dringend mit ihm reden. Dem Studenten war das unheimlich. Er hatte deswegen vorgeschlagen, dass man sich in der gemeinsamen Küche unterhalten könne. Loic C. war einverstanden: „Er war eingeschüchtert, hatte Angst, weinte, ist auf die Knie gegangen“, sagt der Zeuge.

In der Küche habe ihm Loic C. dann diese merkwürdige Geschichte erzählt: Wie er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder - der an diesem Tag gar nicht vor Ort war - und Pfarrer Gandoulou gebetet habe. Und wie aus den Augen des Bruders plötzlich etwas Schwarzes hervorgetreten und in seine eigenen Augen gekommen sei. Das habe ihn bewogen, den Pfarrer zu töten. Loic C. soll dann auch noch gesagt haben, dass er „besessen“ sei, sich „nicht kontrollieren“ könne, „nachts eine andere Person ist und tagsüber er selber“ und dass er unter der „Kontrolle von Geistern“ stehe.

Zeuge vermutete eine Teufelsaustreibung

Die Polizei wurde am 22. Februar von einem Bewohner des Hauses in der Schillerstraße alarmiert. Das Gemeindebüro befand sich über seiner Wohnung. Er habe die Geräusche nicht deuten können, so der 39-Jährige am Montag vor Gericht. Zwischendurch habe er sogar vermutet, dass hier „eine Teufelsaustreibung“ durchgeführt werde. Letzte Zweifel, etwas zu unternehmen, seien jedoch bei der Drohung (auf Französisch:) „ich werde dich töten“, gewichen.

Der Zeuge kannte Gandoulou, hatte an seinen Gottesdiensten teilgenommen und für ihn Übersetzungen übernommen. Die Frage des Schwurgerichtsvorsitzenden, was der Pfarrer für ein Mensch gewesen sein, beantwortet er: „Er war ein sehr guter Priester, einer, wie ihn sich jeder wünscht.“

Knapp eine Woche nach seinem gewaltsamen Tod gab es für Gandoulou in der überfüllten Charlottenburger Kirche Sankt Thomas von Aquin eine bewegende Trauerfeier. Mehr als 400 Menschen nahmen teil. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch würdigte Gandoulou als Priester, der bescheiden aufgetreten sei und eine große Glaubensstärke ausgestrahlt habe. Die sterbliche Überreste von Papa Alain wurden in Brazzaville, der Hauptstadt seines Geburtslandes Kongo, beigesetzt.

Loic C. wurde am 23. Februar gegen Mittag auf dem Dachboden eines Wohnhauses in Reinickendorf festgenommen. Ein Richter ordnete damals seine Unterbringung im Maßregelvollzug an. Vieles spricht dafür, dass er dort auch bleiben wird. Der Strafprozess wird am 1. November fortgesetzt.

Mehr zum Thema:

Mutmaßlicher Priester-Mörder zerstört seine Zelle

Gemeinde trauert um getöteten Pfarrer

Pfarrer getötet - Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Charlottenburger Kirchengemeinde: Pfarrer getötet, Festnahme