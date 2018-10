Wilhelmsaue auf dem Weg zu alter Einheit

So sah sie 1915 aus, die Wilhelmsaue im heutigen Charlottenburg-Wilmersdorf. Durch starken Verkehr und dichten Bewuchs ist der Platz heute kaum wiederzuerkennen.

Wilmersdorf. Angelika Simson kommt täglich. „Meinem Rücken geht es schon viel besser, seitdem die Sportgeräte hier im Volkspark aufgestellt worden“, sagt die 70-Jährige. Offen berichtet sie davon, dass sie mit ihrer winzigen Rente keine Chance sieht, sich in einem Fitnessstudio um ihre Gesundheit zu kümmern. „Deshalb bin ich so dankbar, dass ich bei gutem Wetter diese hochwertigen Trimmgeräte nutzen kann. Zudem an der frischen Luft, unter blauem Himmel“, sagt Simson.

Matthias Reich, Vorsitzender der Bürgerinitiative (BI) „Wilmersdorfer Mitte“, freut sich über die Worte der Seniorin im Volkspark Wilmersdorf. Die Bürger waren angetreten, um dem Gebiet rund um die Wilhelmsaue – begrenzt von Berliner Straße, Blissestraße sowie dem Volkspark – wieder Raum für mehr Lebensqualität zu verschaffen. „Zerstörungen aus dem Zweiten Weltkrieg sowie eine überdimensionierte Verkehrsplanung haben dazu geführt, dass das Gebiet in Einzelräume zerfallen ist. Diesen Zustand möchten wir vorsichtig reparieren“, umreißt Reich das Ziel.

So freut sich Reich sehr, dass die sogenannte Durchwegung im Volkspark gelungen ist und von der Bevölkerung angenommen wird. Bereits seit dem Frühjahr kommt man schnell von der Straße am Schoelerpark zur Straße Am Volkspark, der Umweg über die Uhlandstraße entfällt. Jogger und Spaziergänger waren vorher gezwungen, die eingezäunten Sportplätze großflächig zu umrunden.

Sturm "Xavier" fegte trennende Zäune hinweg

Die Bürgerinitiative hatte sich mit dem 1. FC Wilmersdorf dafür eingesetzt, den Volkspark zu einer Einheit zu machen. „Die Durchwegung ist unser Erfolg“, sagt Reich. „Ohne unsere Initiative und unser hartnäckiges und wiederholtes Nachhaken gäbe es den Weg zwischen den Sportplätzen nicht.“ Das Geld, insgesamt 153.000 Euro, für den Weg, sechs Sportgeräte, neue Bänke und 460 Blühsträucher stammt hauptsächlich aus dem „Investitionspaket soziale Integration im Quartier“ des Bundesbauministeriums.

Angelika Simson kommt täglich auf den Platz, um an den neuen Sportgeräten zu trainieren.

Foto: KATJA WALLRAFEN / Katja Wallrafen

Zu einem unerwarteten Verbündeten der BI „Wilmersdorfer Mitte“ wurde Sturm „Xavier“, der bereits im Oktober 2017 Tatsachen schuf, indem er die trennenden Zäune einfach hinwegfegte. „Nach dem Sturm ging es zügig voran, im März waren die neuen Wege eröffnet und die Sportgeräte aufgestellt“, so Reich. Auch der 1. FC Wilmersdorf zeigt sich angetan von der neuen Situation: „Wir spüren deutlich, dass hier mehr Leben in der Bude ist“, sagt Vereinschef Hamudi Mansour. „Früher waren hier zwei Käfige, keiner wollte richtig raus, und von außen sah man skeptisch rein.“ 600 Mitglieder kicken beim 1. FC Wilmersdorf, und der Verein hat viele Ideen, wie er sich intensiver im Kiez engagieren kann. Der Sportverein leistet integrative Jugendarbeit weit über den Fußball hinaus.

Der Plan der Bürgerinitiative sieht außerdem vor, den Verkehrsfluss am Uhlandbogen (dem Teilstück der Uhlandstraße zwischen Berliner Straße und Mecklenburgische Straße) einzuschränken, um eine Beruhigung des Wohngebietes um die Wilhelmsaue zu ermöglichen. Anfang September haben die Mitglieder der Bürgerinitiative überlegt, mit welchen Vorschlägen sie in den kommenden Monaten an die Bezirkspolitik herantreten.

Der Zusammenhang der Aue soll wieder erkennbar sein

„Erhaltenswert ist das Verbindende des Grünzugs in der Mitte“, so Reich. Es gibt identitätsstiftende Elemente wie die beiden Kirchen, die Eiche (Uhlandstraße) und den Gedenkstein (Einmündung Mehlitzstraße). Doch die Wilhelmsaue ächze unter dem Durchgangsverkehr und den Stellplätzen, die rechts und links des Grünstreifens gleich vierfach vorhanden sind, so die Auffassung der Bürgerinitiative.

Stolz auf Erreichtes: Matthias Reich.

Foto: KATJA WALLRAFEN / Katja Wallrafen

„Der Zusammenhang der Aue ist kaum noch erlebbar“, sagt Reich: zu dichte und ungepflegte Bepflanzung am Rande, die Zerstückelung durch Blisse- und Uhlandstraße. Und auch Konflikte bei der Nutzung, denn der Gedenkstein sei oftmals Treffpunkt für Trinker, so Reich. Zur Verkehrsberuhigung wollen sich die Bürger beispielsweise für Bodenschwellen einsetzen. Eine transparente Bepflanzung und der Wegfall der „inneren“ Parkplätze sollen der Aue wieder Raum geben, sich zu entfalten.

Da man bei der „Wilmersdorfer Mitte“ weiß, dass das Stichwort Wegfall von Parkraum nicht bei allen Anwohnern gut ankommt, betont Reich: „Unsere Ideen für die Wilhelmsaue sind als Einheit mit den Vorschlägen für den Uhlandbogen zu sehen. Ein Rückbau der Stellflächen an der Wilhelmsaue setzt die Schaffung neuer Stellflächen im Bereich des Uhlandbogens südlich der Eiche voraus.“

Mehr aus dem Bezirk:

"Citybringer" bringt Einkäufe in der City West nach Hause

Kudamm-Bäume zu geschädigt für Weihnachtsbeleuchtung?

Neue Behinderungen am Dreieck Funkturm