"Citybringer" bringt Einkäufe in der City West nach Hause

AG City sagt dem Online-Handel den Kampf an und entwickelt Konzept für einen Fahrrad-Lieferdienst in der westlichen Innenstadt.

Charlottenburg-Wilmersdorf. Zu Beginn des Jahres hat die AG City gemeinsam mit dem Berliner Logistikunternehmen Pin AG ein Lieferdienstkonzept entwickelt, welches das Shoppen rund um den Kurfürstendamm für Bürger und Touristen komfortabler machen soll. Jetzt ist das Konzept Wirklichkeit geworden. Der Zustelldienst „Citybringer“ liefert den Kunden auf Lastenrädern den Einkauf noch am selben Tag und zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause, ins Büro oder ins Hotel. Wer also nach dem Einkaufen lieber ohne Tüten weiterziehen möchte, in ein anderes Geschäft, ins Kaffee oder zur Abendveranstaltung, muss die Einkaufstaschen nicht mehr mitnehmen oder irgendwo verstauen, sondern bekommt sie an die gewünschte Adresse geliefert.

Mehr Komfort, aber auch weniger Emissionen

Der Service ist ein Ergebnis aus den Überlegungen, die Aufenthaltsqualität am Standort City West zu verbessern. „Das Lieferwagenchaos auf den Busspuren und Radwegen, aber auch Emissionen lassen sich dadurch reduzieren. Die Kunden am Kurfürstendamm profitieren von mehr Komfort und Service beim Shoppen und die ansässigen Händler von einem Standortvorteil gegenüber anderen Einkaufsstraßen, aber auch im Wettbewerb mit dem Onlinehandel“, sagt Carsten Gießler, Projektleiter „Citybringer“ bei der Pin AG.

24 Geschäfte wie „Bogner“ oder „Boutique Château Calissanne“ nutzen den Service bereits. Auch ein Einkaufscenter hat Pin zufolge schon Interesse angemeldet. René Grevsmühl, Geschäftsführer von „Florale Welten“ bucht den Lieferdienst regelmäßig und ist zufrieden: „Wir wollten unseren Kunden eine umweltschonende Zustellung von frischen Blumensträußen bieten – auch bei spontanen Aufträgen, wenn es mal schnell gehen muss."

Kosten für Kunden bleiben dem Händler überlassen

Onlineshops liefern häufig gratis und daran sind viele Kunden inzwischen gewöhnt. „Kunden sind durchaus bereit, für einen solchen Service zu zahlen. Denn die Lieferung am gleichen Tag, ohne Sorge darum, den Paketboten zu verpassen, wissen die Käufer zu schätzen", meint Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der AG City. Ob Kunden auch tatsächlich für die "Citybringer" zahlen müssen, solle aber den jeweiligen Händlern selbst überlassen bleiben, sagt der Chef der Händlervereinigung. Je nach Ladenkonzept und Zielgruppe böten die Geschäftsleute den Service komplett gratis an, knüpften das Angebot an einen bestimmten Warenwert oder beteiligten ihre Kunden am Lieferpreis.

Angebot bisher nicht in ganz Berlin möglich

Das bisherige Liefergebiet für den Fahrrad-Lieferdienst erstreckt sich von der Bismarckstraße bis in das südliche Berlin und schließt den Hotellerie-Bereich rund um den Alexanderplatz ein. Wer als Hellersdorfer oder Köpenicker in der City West shoppen gehen und den Service nutzen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Nach Angaben des Anbieters erweitert sich das Liefergebiet aber wöchentlich.

Information

Ladeninhaber, die sich für den Lieferdienst interessieren, können sich kostenfrei unter den Hotline 030-577 97 85 55 registrieren lassen.