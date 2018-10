Charlottenburg-Wilmersdorf sagt Zigarettenkippen Kampf an

Charlottenburg-Wilmersdorf. Wer in Berlin seine Zigarettenkippe auf dem Bürgersteig oder im Park entsorgt, hat kaum etwas zu befürchten. Zwar wird die Ordnungswidrigkeit eigentlich mit einem Bußgeld geahndet, das je nach Bezirk variiert. So sind in Pankow bis zu 100 Euro fällig, in Lichtenberg lediglich 20 Euro. Dass Sünder aber zur Kasse gebeten werden, scheint auch in Charlottenburg-Wilmersdorf die absolute Ausnahme. Hier sind im laufenden Jahr bislang Bußgelder in Höhe von 90 Euro verhängt worden. Da der Bezirk 30 Euro für eine weggeworfene Kippe kassiert, bedeutet das: lediglich drei Fälle wurden geahndet.

Auch in anderen Bezirken kaum Bußgelder

Die Zahlen seien berlinweit niedrig, sagte Ordnungsstadtrat Arne Herz (CDU) nun in der jüngsten BVV-Sitzung. Und tatsächlich haben andere Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg oder Reinickendorf im laufenden Jahr bislang gar keine Bußgelder verhängt. Es sei aber auch schwer, jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Das zuständige Ordnungsamt muss uniformiert patrouillieren, was Bürger zu „konformem Verhalten“ anhalte, so Herz weiter. „Das soll allerdings nicht rechtfertigen, dass hier manche Bürgersteige aussehen wie lebendige Aschenbecher.“

Herz kündigte an, dass in Zukunft mit einer stärkeren Ahndung zu rechnen sein wird. Als einen Grund nannte er die Absicht der Senatsverwaltung für Inneres, das Ordnungsamt in Zukunft auch zivil patrouillieren zu lassen. Er wolle die Kräfte außerdem entsprechend sensibilisieren. Ferner sollen sie aufgestockt werden, obgleich Personal nur schwer zu finden sei. Außerdem versprach Herz an den Orten, an denen Beschäftigte ihre Raucherpause auf öffentlichem Straßenland verbringen und ihre Zigaretten in Ermangelung eines Aschenbechers auf dem Boden entsorgen, stärker auf geltendes Recht hinweisen zu wollen.