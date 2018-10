Werkbundstadt doch nicht ohne Werkbund

Charlottenburg. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden überall im deutschsprachigen Raum sogenannte Werkbundsiedlungen. Erdacht und umgesetzt wurden sie vom 1907 gegründeten Verein Werkbund. Auf der Mierendorff-Insel will dieser nun an seine Vorkriegs-Tradition anknüpfen. Auf dem 2,8 Hektar großen Tanklager neben dem Kraftwerk Charlottenburg zwischen Am Spreebord, Quedlinburger- und Darwinstraße soll ein neues modernes Stadtquartier entstehen. Rund 1100 Wohnungen für etwa 3000 Menschen sind geplant. Seit 2015 war zunächst ein Kollektiv aus 33, später 32 Architekten mit der Planung der Werkbundstadt betraut.

Bei der notwendigen Überarbeitung des städtebaulichen Entwurfs soll es zuletzt allerdings Streit zwischen dem Werkbund und den Bauherren gegeben haben. Laut eines Tagesspiegel-Berichts erwog der Verein sogar einen Ausstieg. Allerdings hätte nicht der Werkbund selbst das Projekt für gescheitert erklärt, sondern das Architektenkollektiv, wie Charlottenburg-Wilmersdorfs Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) nun auf der jüngsten BVV-Sitzung sagte.

Werkbund soll weiter beteiligt werden

Hintergrund seien seiner Ansicht nach interne Auseinandersetzungen im Werkbund selbst gewesen, so Schruoffeneger weiter. Diese hätten es den Bauherren schwer gemacht, aussagefähige Ansprechpartner zu finden. Daraufhin sei entschieden worden, dass nicht das Architektenkollektiv sondern ein einzelnes Architekturbüro mit der Überarbeitung des städtebaulichen Entwurfs beauftragt werden soll. Nach dieser Entscheidung seien die 32 Architekten dann ausgestiegen.

Die 2017 unterschriebene Zielvereinbarung zwischen Bezirk und Bauherren bestehe aber weiter, so der Stadtrat. Den Werkbund wolle man nun in Form eines neuen Beirats installieren. Er soll aus drei Architekten bestehen, wovon jeweils einer von der Architektenkammer, von den Bauherren und vom Bezirk bestimmt werden soll. „Über unseren Vorschlag und den der Architektenkammer könnten die Werkbundstrukturen wieder beteiligt werden“, sagte Schruoffeneger. Gleichzeitig sei eine klare Arbeitsstruktur und ein klarer Auftrag zur Überarbeitung des Konzepts möglich.