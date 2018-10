Berlin: Eine ganze Schule fährt nach Rom

Eine Klassenfahrt irgendwohin, klar, das kennt man. Aber eine ganze Schule, fast 800 Schüler und Lehrer, die alle gemeinsam für eine Woche zu einer Reise nach Rom aufbrechen? Das hat das katholische Gymnasium Liebfrauen aus dem Westend gewagt – sieben aufregende Tage, von der Stadtführung bis zum Papst war alles dabei. Gewohnt wurde vor den Toren Roms auf einem Campingplatz in Bungalows. Wir haben die Schüler um ein Tagebuch ihrer besonderen Reise gebeten.

Tag 1 – die Fahrt

Abfahrt am Olympiastadion. Gutgelaunt, bin aufgeregt wegen der 22 Stunden Fahrt. Höre mit einem Freund die „Drei ???“ und esse ein Brötchen. Später spielen wir Uno, auf der Raststätte Fangen. Es werden Filme im Bus gezeigt. Irgendwann schlafe ich ein, um 5.57 Uhr wache ich morgens auf. Fast zwölf Stunden später bin ich leicht genervt. Mir ist schlecht. Ich möchte endlich ankommen. (Julius, 5. Klasse)

Tag 2 – Stadtführung

Die Bungalows auf dem Campingplatz sind zwar klein, aber sehr gemütlich. Wir gehen auf Erkundungstour. Bald erbot sich uns am Pool der Anblick unserer Lehrer, die in Badekleidung dort entspannten. Später Stadtführung. Die Spanische Treppe, das Pantheon und vor allem der Trevi-Brunnen sind einfach wunderbar. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass er so prachtvoll und majestätisch ist. Allerdings traf auch ein, wofür der Trevi-Brunnen berühmt-berüchtigt ist: es ist dort beeindruckend, aber zugleich auch komplett überfüllt. (Marit, Matthea und Helena, 9. Klasse)

Tag 3 – Schmankerltag

Morgens brachen wir zum Kolosseum auf. Bevor wir dort eingelassen wurden, kamen gefühlt 100 Verkäufer zu uns, die uns Souvenirs andrehen wollten. Das Kolosseum selbst war unglaublich. Die Vorstellung, dass in dieser 2000 Jahre alten Arena früher Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben, beeindruckte uns zutiefst. Danach hatten wir frei und dürfen in einer Gruppe Rom erkunden. Als erstes haben wir in einer typischen italienischen Trattoria eine Pizza gegessen. (Benjamin, Karl, Alexander, 8. Klasse)

Am Olympiastadion tief im Berliner Westen ging die Reise los – und damit alles gut geht, gab es vorher einen Reisesegen für alle Teilnehmer.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Tag 4 – Tagesausflüge

An diesem Tag fährt ein Teil von uns in die Ausgrabungsstätte von Pompeji. Noch am vorigen Tag hatte ich mir fest vorgenommen, um 7 Uhr aufzustehen. Doch spätestens, als ich auch den zweiten Wecker verschlafen hatte, war mir klar: das würde nicht passieren. Die Fahrt von Rom nach Neapel dauert drei Stunden. Der Vesuv ist riesig, überall gibt es etwas in der Ausgrabungsstätte zu sehen. Die antiken Gebäude lenken mich ab, mein Fuß verfängt sich zwischen den alten Steinen. Der Guide ruft gefühlt zum zwanzigsten Mal: „Piano! Piano! Avanti! Avanti!“ Was denn nun? (Lena, Mailin, Nadia, 8. Klasse)

Tag 5 – Papstaudienz

Mit dem frühen Klingeln des Weckers beginnt der wichtigste Tag unserer Romfahrt. Warum? Die allwöchentliche Papstaudienz. Um die bestmöglichen Plätze zu ergattern, müssen wir aufgrund der Einlasskontrollen und des Berufsverkehrs 6.30 Uhr Abfahrtszeit in Kauf nehmen, auch wenn die eigentliche Audienz erst um 10 Uhr beginnt. Wir passieren die zweischrittige Sicherheitskontrolle. Immer wieder heißt es warten, anstehen und noch einmal warten. Pünktlich um 10 Uhr zieht der Papst im Papamobil ein, begrüßt die Jubelnden herzlich. Einmal seinen Platz eingenommen, richtet sich der Pontifex in seiner Ansprache, einer Mischung aus Bibeltext und eigenen Worten, an die Gläubigen. Unser persönliches Highlight: In etwas gebrochenem Deutsch begrüßt Franziskus unsere Schule. Der eingeübte Antwortruf funktioniert zwar eher schlecht als recht, dennoch ist es ein einzigartiger Augenblick. (Cosima und Konstantin, Oberstufenschüler)

Tag 6 – Abfahrtstag

Gestern war Partyabend im Camp. In der lockeren Atmosphäre spielt der Altersunterschied keine Rolle. Von der 5. bis zur 12. Klasse tanzen alle zusammen und genießen die Zeit. Das Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich in den letzten Tagen verstärkt. Die Schüler sind stolz, sagen zu können: „Ich war dabei!“ Ich bin mit meiner gesamten Schule in 15 Bussen nach Rom gefahren, habe eine Audienz beim Papst gehabt, konnte die Sonne im und am Pool genießen, habe die Stadt Rom durch die Augen von anderen Schülern kennenlernen und auch selbst entdecken können und am Ende sogar mit meinen Lehrern einen ganzen Abend lang getanzt. Am Morgen danach werden die Bungalows aufgeräumt und geputzt. Es herrscht Aufbruchstimmung. Um kurz nach 11 Uhr rollen die Busse vom Parkplatz. In den 168 Stunden und den 5 Tagen in Rom haben wir alle unglaublich viel erlebt und gesehen. Es wurde gelacht, gestaunt und wohl auch mal gestritten. Am wenigsten wurde sicherlich eines: geschlafen. (Caroline und Pauline, Oberstufenschüler)

Mehr aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf lesen Sie hier.